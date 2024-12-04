陸生團稱「中國台北」慘了 陸委會：將做行政處分

馬英九基金會陸生團學生祝賀「中國台北」隊奪冠言論引發風波，陸委會主委邱垂正4日表示，此團有「很多」涉及到矮化台灣，與活動無關的政治性言論與宣傳，涉及到違反大陸人士來台的許可辦法，後續將按既有機制，進一步做行政方面處分。

邱垂正4日受邀至立法院內政委員會列席報告業務概況及審查114年度陸委會預算案，並備質詢，他在會前接受媒體聯訪時表示，這次馬英九陸生團到台灣，引起一些事件，政府原本推動對等尊嚴、健康有序的兩岸交流，在相互尊重、充分交流之下，希望能夠讓兩岸關係注入一些善意。

邱垂正說，但針對可能有很多涉及到不管是矮化台灣、或者是原本承諾不發表活動之外，與活動無關的政治性言論與宣傳，這部分所造成的社會不安，我們深表遺憾

邱垂正指出，馬英九這個團「涉及到違反大陸人士來台的許可辦法」，以及馬英九基金會在行前就有書面聲明內容，「沒有按照書面內容來遵守」。這部分陸委會將邀集相關主管機關，依照許可辦法，還有既有的行政程序，進一步就搜集到的資訊，加以處理。

陸生團1日下午前往台中市洲際棒球場體驗棒球，對於中華隊在世界12強賽中奪冠，復旦大學大四女學生宋思瑤表示，她要代表師生訪問團向「中國台北隊」獲得世界冠軍表示祝賀，並稱希望大陸和台灣同胞能一起為「祖國」在棒球領域一起努力。