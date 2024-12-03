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清法戰爭滬尾之役入菜 陸生團享用淡水紅樓 「滬尾宴」
馬英九基金會邀請陸生團來訪，今日下午抵達淡水滬尾礮台、紅毛城等景點，傍晚赴知名餐廳淡水紅樓用餐。紅樓洪姓執行長說，今陸生團席開6桌，享用別具歷史意義的「滬尾宴」。中國大陸奧運選手馬龍粉絲則一路跟隨，近300人拿著球拍、卡片希望能簽到名。
陸生團今下午連續走淡水滬尾礮台、紅毛城、德記洋行等景點。受訪陸生中山大學曹銘禹分享，他與政大學生討論音樂時，發現雙方對台灣歌手如徐佳瑩、A-Lin等的喜好相近，能夠在音樂中找到共鳴，令人開心。
他也提到對日月潭的課文印象，實地造訪後，感受到實景比課本描繪的更為壯麗。
而陸生團在淡水紅樓享用由淡江大學歷史系與餐廳合作推出的「滬尾宴」，將1884年清法戰爭滬尾之役入菜。餐廳洪姓執行長說，今席開六桌、每桌8800元，一樓由陸生團包場，由在地文史工作者吳峻毅一一介紹，學生們直呼有趣。
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