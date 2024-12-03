指蕭旭岑加碼說「中國台灣」 綠營痛批喪權辱國

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中央社／ 台北3日電
陸生團3日下午到訪滬尾礮台，馬英九基金會執行長蕭旭岑（中）回應媒體提問。中央社
陸生團3日下午到訪滬尾礮台，馬英九基金會執行長蕭旭岑（中）回應媒體提問。中央社

民進黨中國部今天說，馬英九基金會訪團中生在台灣稱「中國台北」是刻意矮化，完全不能接受，馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪時還稱「也可以講中國台灣，因為我們都屬於一個中國」，馬辦徹底淪為中共對台統戰工具。

馬英九基金會邀請陸生訪台，上海復旦大學學生宋思瑤1日參訪台中洲際棒球場時，以「中國台北隊」祝賀台灣棒球隊獲世界12強賽冠軍。

民進黨中國部今天在臉書專頁發文表示，蕭旭岑2日受訪時居然還「加碼演出」稱「也可以講中國台灣，因為我們都屬於一個中國」，馬辦不只長期配合中共的統戰劇本演出，這次更讓中共獲得更多統戰素材，徹底淪為中共對台統戰工具。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤在受訪時表示，台灣是台灣、中國是中國，台灣隊就是台灣隊，不是中國台北，這不是用語的問題，而是清楚國家認知問題。台灣人民雖然不認同宋思瑤的言論，但還是友善以待，因為這就是台灣社會的包容與自由。她質疑，馬英九基金會沒有做好功課，馬辦的發言顯示也是統戰在地協力者。

此外，民進黨立委蘇巧慧透過臉書表示，面對全台人民憤怒，稍早馬英九辦公室受訪時也已改口滅火說是「我們台灣隊」，結果國民黨竟然還想要提案「吳斯懷條款」，想讓向中國國旗、國徽表忠的退休將領可以解套領退休金，大家就要問，中國國民黨是多想向中國效忠。

民進黨立委吳沛憶同樣也在臉書上指出，中國學生用「中國台北」稱呼台灣，不管無知或者挑釁，都不會被台灣人認同，只是可笑。但更可悲的是蕭旭岑，竟跟中國一起矮化台灣，說「中華民國台灣，就是中國台灣」，這是喪權辱國。

民進黨台北市議員簡舒培也透過臉書說，日前台灣一名女性遊客，不過只是在天安門廣場比個YA，借位拍了張「中華民國萬歲」照片，就被公安帶走留置3天，怎麼就沒看到蕭旭岑出來譴責對岸「為難年輕女孩子」、國民黨立委李彥秀要對岸「展現尊重與理解」。很顯然，蕭旭岑口中「我們都屬於一個中國」當中的「中國」，指的並不是國民黨最愛消費的「中華民國」。

民進黨新北市議員卓冠廷也在臉書上指出，舉國才在歡慶台灣隊拿下世界冠軍，立刻就有人配合中共踩台灣主權一腳，請問到底是誰在誤導誰。

馬龍

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