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馬龍訪中山女高遭陸網友譏「唐僧進盤絲洞」 校方：嚴正抗議

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
馬英九基金會近日邀請奧運桌球金牌選手馬龍來台參訪，日前前往中山女高時，獲得校內學生歡迎索要合照，更有陸網稱馬龍猶如「唐僧進盤絲洞」，校方不滿表示，已向馬英九基金會抗議。圖／聯合報系資料照片
馬英九基金會近日邀請奧運桌球金牌選手馬龍來台參訪，日前前往中山女高時，獲得校內學生歡迎索要合照，更有陸網稱馬龍猶如「唐僧進盤絲洞」，校方不滿表示，已向馬英九基金會抗議。圖／聯合報系資料照片

馬英九基金會近日邀請奧運桌球金牌選手馬龍來台參訪，不過訪團日前前往中山女高時，獲得校內學生歡迎索要合照，更有陸網稱馬龍猶如「唐僧進盤絲洞」。但卻有作家認為此說法將師生貶低成「蜘蛛精」。校方不滿表示，已向馬英九基金會抗議。

馬英九基金會近日邀請奧運桌球金牌選手馬龍及中國7所大學師生來台參訪，引起各界關注，不過訪團日前前往中山女高時，馬龍獲得大批學生歡呼、搶合照，不過卻有陸網社群媒體稱「唐僧進盤絲洞」，引起爭議。

作家顏擇雅表示，若將中山女高稱作盤絲洞，等同將歡迎馬龍的女學生是蜘蛛精，「西遊記」中的蜘蛛精都是一上場就衣服脫光光的，更直言如果中山女高的校長與師生不知道要出來抗議，「那一定是學校搞去中國化太徹底」，若知道典故還不知抗議，那她會建議應在學校布告欄貼出顧炎武「廉恥」一文，學習一下古人是何等強調知恥的重要。

中山女高校方指出，這樣說法對於學校師生皆不公平，學校得知此事後已向馬英九基金會反映，希望能協助進一步溝通，站在校方立場，絕對要捍衛校譽及女性尊嚴，也希望媒體或大眾表達意見時候可以多一點理性跟尊重。

中山女高 馬英九 馬龍

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