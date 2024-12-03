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稱陸委會為「中國台北」連環叩 蕭旭岑：交流應求同存異

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
馬英九基金會執行長蕭旭岑（中）今下午受訪。記者劉懿萱／攝影
馬英九基金會執行長蕭旭岑（中）今下午受訪。記者劉懿萱／攝影

陸生團復旦大學女學生宋思瑤稱要祝賀「中國台北」隊，在棒球12強賽奪冠，引發熱議。馬英九基金會執行長蕭旭岑今再度回應，指既然要交流，就要求同存異，且陸委會為這件事打過幾次電話，但當事人並無惡意，只是習慣用大陸講法，「不要讓人家看到都是在欺負跟霸凌的一面。」

馬英九基金會邀請中國大陸7所大學師生訪問團來台參訪，陸生團在11月27日抵台，今天上午至台灣大學參觀，遇到學生舉牌抗議，下午到滬尾礮台，遇上獨派團體台灣國拉起布條高喊「台灣中國一邊一國」。

蕭旭岑笑說，讓陸生看看台灣的自然面貌不是很好嗎，台灣國的喊話很有秩序，沒有越線等行為，尊重各個團體、各式聲音與意見，這也是台灣特色，展現我們好的一面，不要讓別人看到都是欺負跟霸凌的一面。

至於復旦大學學生稱「中國台北」一事，蕭說，女同學壓力很大，陸委會也為這件事打過幾次電話，已說明當事人沒有惡意，只是用慣了大陸法，重點是真誠地稱讚台灣隊拿到棒球世界冠軍，且既然要交流，就要求同存異，若規定一定要講什麼，豈不跟獨裁國家一樣，展現台灣人有包容力跟多元自由的一面，別讓人看笑話。

媒體追問為何不讓陸生直接面對媒體？蕭旭岑回應，陸委會三令五申不准安排陸生專訪，並說他很擔心民進黨政府說要吸引陸客、教育更開放，但民進黨立委的行為、樣態，還有人說要把他們驅逐出境，懷疑民進黨推動兩岸交流意願。

陸生團成員、北京大學學生方周諾亞受訪時說，這幾天行程安排得很好，接待的同學也很熱情，感受到很多善意，被問及對於台大校園風氣感想，她說，台灣大學同學們非常青春洋溢、熱情陽光，對於校園人文氛圍感受很深。部分媒體詢問自由民主議題，受訪陸生選擇迴避，僅談到對日月潭美景、同儕間交流互動等。

陸生團成員、北京大學學生方周諾亞（中）、中山大學學生趙鑫辰（右）、中山大學學生曹銘禹（左）今出面受訪。記者劉懿萱／攝影
陸生團成員、北京大學學生方周諾亞（中）、中山大學學生趙鑫辰（右）、中山大學學生曹銘禹（左）今出面受訪。記者劉懿萱／攝影

蕭旭岑 陸委會 陸生 馬英九

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