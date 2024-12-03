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將參觀台積電！陸生團明前進新竹、竹科 清大生要唱「台灣尚勇」迎接

陸生團明將探台積電秘密 清大生要唱「台灣尚勇」迎接

聯合報／ 記者巫鴻瑋黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
馬英九邀請大陸學生來台交流，陸生團將參訪台積創新館了解台積電及台灣半導體發展歷史。記者巫鴻瑋／攝影
馬英九邀請大陸學生來台交流，陸生團將參訪台積創新館了解台積電及台灣半導體發展歷史。記者巫鴻瑋／攝影

前總統馬英九邀請大陸學生來台交流，成員包括奧運金牌得主馬龍、楊倩等，陸生參訪團將於明天至新竹的國立清華大學、竹科探索館，以及台積電的台積創新館等地參訪，其中，楊倩及近期爆紅的彭弋航都是北京清華代表，因此此次拜訪台灣清大格外受矚目。

陸生參訪團明天上午10點將抵達清大名人堂，除了馬英九將致詞，中、台雙邊清大將互贈紀念品，學生也有表演和分組交流，北京清華的師生也將安排至梅園祭拜追思，但活動全程不對外公開，也不開放媒體採訪，僅有事先報名的師生可參加。

據了解，已有台灣清大學生號召「不能輸台大」，擬在校門口唱「台灣尚勇」迎接陸生參訪團，要讓來自北京清大等多所高校的陸生感受台灣清大的「熱情」。新竹警方也低調證實，有接獲「意見表達」相關情資，但因大學自治原則，警察人員未經校方同意，不得任意進入校園。

陸生團參訪清大後，將先轉往新竹縣竹北市某知名客家料理餐廳用餐，餐廳當天中午已被包場，將端出各式台灣在地客家料理讓陸生們品嘗。

隨後下午陸生團還將前往竹科，分別參訪新竹科學園區探索館，以及位於台積電竹科廠區張忠謀大樓的台積創新館，陸生團傳將由台積電專責人員負責接待，了解台灣晶片半導體發展歷史、認識「護國神山」。

去年7月以奧運金牌得主丁寧代表的陸生團，也曾參訪台積創新館，更在參訪後受訪表示了解到許多台積電背後的故事，認同台積電在集成電路領域一直是優秀引領者和創新者，也認同張忠謀所說，創新是人類最重要的東西。

馬英九基金會邀請陸生團訪台交流，北京清華大學彭弋航因外貌清新而爆紅。記者林伯東／攝影
馬英九基金會邀請陸生團訪台交流，北京清華大學彭弋航因外貌清新而爆紅。記者林伯東／攝影

馬龍

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