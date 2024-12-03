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陸生團又遇抗議 被獨派團體轟「賣國賊」…馬英九竟做鬼臉回擊

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陸生團又遇抗議 獨派團體轟別做賣國賊…馬英九「1反應」回擊

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
馬英九基金會邀請陸生訪問團今下午抵達淡水滬尾礮台，前總統馬英九也現身與學生同遊。記者劉懿萱／攝影
馬英九基金會邀請陸生訪問團今下午抵達淡水滬尾礮台，前總統馬英九也現身與學生同遊。記者劉懿萱／攝影

馬英九基金會邀請陸生訪問團今下午抵達淡水滬尾礮台，前總統馬英九也現身與學生同遊。馬一下車便遇到獨派團體高喊「馬英九不要做賣國賊」，馬也不避諱揮手稱「謝謝你們來歡迎我」，還戲謔地做鬼臉反擊。

台灣國理事長陳峻涵今在淡水滬尾礮台外舉旗、布條抗議，高喊台灣中國一邊一國，看到馬英九出現，立刻上前高喊「馬英九不要做賣國賊」，馬並未閃避直接走向陳峻涵，說「謝謝你們來歡迎我」，還戲謔地做鬼臉反擊，員警、隨扈則適時阻擋在兩人中間，直到馬一行人離開門口。陳峻涵隨後則說「他那個表情很耍寶！他在幹嘛啊？」

有媒體詢問馬英九，跟有無跟抗議人士對話，馬英九則回應「有什麼好對話的？他們目的也不是跟我對話，他們是跟我喊話。」

台灣國理事長陳峻涵看到馬英九出現，立刻上前高喊「馬英九不要做賣國賊」，馬則做鬼臉反擊。
台灣國理事長陳峻涵看到馬英九出現，立刻上前高喊「馬英九不要做賣國賊」，馬則做鬼臉反擊。
獨派團體台灣國理事長陳峻涵今在滬尾礮台外舉旗、布條抗議。記者劉懿萱／攝影
獨派團體台灣國理事長陳峻涵今在滬尾礮台外舉旗、布條抗議。記者劉懿萱／攝影

淡水 陸生 馬英九 馬龍

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