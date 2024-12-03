陸生團遇抗議 蕭旭岑：彼此包容才是交流目的

陸生團今天上午到訪台灣大學遇抗議，抗議學生高喊「這裡不是中國台北」。馬英九基金會執行長蕭旭岑回應，兩岸用語不一樣，必須彼此包容、求同存異，這才是交流目的。

馬英九基金會邀請中國大陸7所大學師生訪問團來台參訪、交流，由北京清華大學校務委員會主任邱勇率團，奧運桌球金牌選手馬龍、奧運射擊金牌選手楊倩隨團；陸生團在11月27日抵台，今天上午到訪台灣大學，一行人遇到抗議聲音。

待陸生團穿過社會科學院一樓抗議學生隊伍後，蕭旭岑接受媒體訪問。蕭旭岑表示，台灣是一個多元自由的地方，可以表達各自的意見，復旦大學學生用了對岸習慣的用詞（指「中國台北」），這也是一種表達力自由。

蕭旭岑認為，兩岸交流應該是彼此感受不同的氛圍、氣氛，「我覺得這是好事」。復旦大學學生沒有惡意，重點在於祝福、稱讚台灣隊拿到棒球世界冠軍，民進黨政客卻去霸凌學生，「民進黨真的是個霸凌黨，我真的覺得很遺憾」。

蕭旭岑強調，前總統蔡英文、總統賴清德講中華民國台灣，這也是「中國台灣」，因為中華民國就是「中國」，民進黨立委領中華民國薪水，「怎麼可以這樣顛倒是非、然後去誤導國人呢」。

蕭旭岑重申，不要去霸凌一個小女生，兩岸用語不一樣，必須彼此包容，這才是交流目的，應該要求同存異，否則如果大家都一樣，為什麼要交流；中華民國台灣就是「中國台灣」，這種用語都是各自解讀，不需要特別把它放大。

對於部分意見認為應該撤銷陸生團許可，蕭旭岑直言，「為什麼要撤銷我們的訪團」，復旦大學學生沒有惡意，只是大陸用語跟台灣用語不一樣，台灣既然號稱是民主自由社會，難道連這一點都不能包容。

蕭旭岑提到，若要跟抗議學生有些交流「當然可以」，不過由於這個突發行程不在陸委會核准範圍內，陸生團在台規劃不能超越陸委會核准的行程；這幾天所到處都受到台灣民眾熱情歡迎，「他們才是代表真正台灣的民意」。