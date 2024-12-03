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陸生「中國台北」引爭議 蘇巧慧批馬英九基金會髮夾彎
陸生賀「中國台北」於12強棒球賽奪冠引發爭議，民進黨立委蘇巧慧認為，台灣奪冠結果遭中國學生割稻尾引眾怒，馬英九基金會見事態嚴重今早才髮夾彎改口，其實中生正常學術及文化交流大家都歡迎，但來台灣說太多政治語言，台灣人聽了不會開心。
前總統馬英九邀請訪台陸生團一名女大生祝賀「中國台北隊」遭批「吃台灣豆腐」，並引發綠營圍剿。陸委會昨天回應，該陸生言論傷害台灣人民感情、深感遺憾。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，大陸內部用語是中國台北，台灣是民主開放社會，名詞差別不該構成兩岸交流阻礙。
蘇巧慧今上午出席五股賀聖宮落成活動後接受訪問時表示，台灣人努力拿到世界冠軍，結果被中國學生割稻尾，馬英九辦公室還呼應中國學生，說我們「也可以稱為中國台灣」，立刻引起眾怒。
蘇巧慧指出，馬英九基金會執行長蕭旭岑眼見眾怒難平，今面對媒體便改口說中國女學生是在祝福「我們台灣隊」拿到世界冠軍，可見該件事已引發台灣人集體憤怒，才讓馬辦髮夾彎改口。蘇強調，正常學術文化交流大家都歡迎，但來台灣說過多政治語言，台灣人聽了不會開心。
另，有民團發表共同聲明，反對「不討論就表決」的國會亂象。蘇巧慧認為，藍白從國會擴權法案，到憲法訴訟法，到這禮拜藍白即將又要硬闖的選舉罷免法修法，以及要讓唱中國國歌、對中國國旗表忠的退將恢復退休金之條款，都可以看到藍白仗著多數擴張立法權力、傷害台灣的作為，藍白繼續一意孤行，終將遭到民意反噬。
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