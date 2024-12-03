陸生參訪團訪台大 馬龍粉絲一路跟隨

馬英九基金會邀請陸生訪問團今天到台大參訪，逛校園時受到不少學生熱情歡迎奧運金牌國手馬龍到訪，爭先一路跟隨拍照、尖叫致意，馬龍也不時向粉絲們揮手。

台大上午九點時就有不少學生就在社科院門口迎接奧運金牌國手馬龍等陸生，接近十點時雖有另一批學生前來舉牌抗議台灣不是中國，但是陸生隨時魚貫進入社科院與學生對談交流，約一小時後陸生一隊人馬井然有序逛校園，不少馬龍的粉絲也一路跟隨，隨侍開心側拍，長長的人龍穿梭校園，近十二點後陸生才在校門口上車離去。