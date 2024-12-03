陸生參訪團訪台大 馬龍粉絲一路跟隨
馬英九基金會邀請陸生訪問團今天到台大參訪，逛校園時受到不少學生熱情歡迎奧運金牌國手馬龍到訪，爭先一路跟隨拍照、尖叫致意，馬龍也不時向粉絲們揮手。
台大上午九點時就有不少學生就在社科院門口迎接奧運金牌國手馬龍等陸生，接近十點時雖有另一批學生前來舉牌抗議台灣不是中國，但是陸生隨時魚貫進入社科院與學生對談交流，約一小時後陸生一隊人馬井然有序逛校園，不少馬龍的粉絲也一路跟隨，隨侍開心側拍，長長的人龍穿梭校園，近十二點後陸生才在校門口上車離去。
台大校安人員一早就在社科院門口拉起紅龍隔開歡迎馬龍等陸生，不少人拿著桌球拍與馬龍照片看有沒有機會給馬龍簽名，也有學生拿著五星旗表示我是中國人，快十點時另一批學生突然出現在社科院大樓內，舉牌高喊我們不是中國台北，我們要跟陸生談民主與人權。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，台灣是自由民主社會，本來就可以表達各種不同聲音與意見，只是希望民進黨政府不要霸凌學生，中國台北可以是中華民國台北。
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