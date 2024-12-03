「中國台北隊」風波延燒 陸生團今訪台大遇學生抗議

馬英九基金會陸生團學生日前受訪稱祝賀「中國台北隊」奪冠，風波持續延燒。陸生團3日上午前往台大交流時，有台大社科院學生發起抗議行動，高喊口號：「這裡不是中國台北」、「台大學生愛自由，中國同學要交流」，表示要與大陸學生分享香港民主、新疆人權、性別平等、六四天安門、言論自由與台灣主權等議題。

陸生團表定今天上午10點抵達台大社科院。活動前一小時，社科院大樓外已部署多名校安人員，並架起紅龍，嚴格要求在場球迷與同學不得越線。近20位抗議學生大約9點40分出現在社科院大樓一樓入口處，雙手高舉標語，呼喊行動口號。台大校長陳文章、主秘王大銘、社科院院長張佑宗等也到場了解學生行動狀況，和學生溝通不要與陸生發生肢體衝突。

最終，陸生團延遲約10分抵達台大。按前幾天慣例，大陸桌球選手馬龍會在進入大樓前與到場粉絲簽名、合照，但今天馬龍僅面掛微笑與場外粉絲揮手致意，未在場外多停留。整體陸生隊伍在夾道抗議聲與歡迎聲之中，快閃進入學院大樓。

行動發起人、台大社科院齊姓男學生表示，他們是一群熱愛自由民主人權，且是自發動員而非「被動員」的學生。今天到場的目的，是希望與這些大陸同學展開「民主交流」，向他們分享許多台灣人珍重的價值，例如說人權、自由、民主。特別是大陸一直以來都沒有討論人權、自由、民主的機會，「我想這是透過台灣與大陸的交流，我們能分享給他們的最重要經驗」。

齊同學表示，今天的行動是以「與參訪團展開交流」為目標，抗議學生希望分享，很多台大的學生其實都關心各式各樣的議題，也關心許多大陸社會的發展。例如，大陸停止對台灣進行軍事行動；釋放香港民運人士，在香港全面落實民主；停止對圖博、東突厥斯坦種族清洗行為；平反八九六四天安門事件，支持大陸全面民主等。

齊同學說，我們想跟陸生分享台灣人對這些事情的看法，希望透過交流，讓相對資訊封閉的大陸同學也能知道這些資訊，「希望他們可以帶回去大陸跟他們的朋友，跟他們的黨，跟習近平去反映。」

齊同學表示，所謂「交流」，應該要建立在對等的尊重與開放上，「交流不是一言堂，讓大陸同學亂說他想說的」，例如，台灣就不是中國台北；台灣自己也不能自我審查，許多台灣人關心的民主、人權與自由的價值，正是大陸缺乏，但台灣可以分享給他們的事情。

參與抗議行動的台大社會系三年級張姓女同學強調，自己支持陸生來交流，但要建立在平等開放的基礎上。她指出，自己在得知陸生要到台大交流後，曾與社科院院辦、學生會詢問能否加入交流活動，得到的回應卻是行程全部保密，且不對外開放，整體活動更像是參訪。她認為，應該開放給所有人都有機會進行交流。