快訊

Apple Vision Pro在台上市了！定價11.9萬 開賣日期、配件價格一次看

網紅「電腦王阿達」、「瘋先生」教學看盜版 侵權6億…警抓人了

12強賽／辰己涼介「回禮」江國豪超有誠意！網：回他台灣名產

陸生賀「中國台北」奪冠 吳思瑤：馬辦是統戰在地協力者

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

馬英九基金會邀請陸生訪台，對於台灣隊拿下棒球12強賽冠軍，復旦大學學生宋思瑤稱對「中國台北隊」獲得世界冠軍表示祝賀，馬英九基金會執行長蕭旭岑稱也可以講中國台灣，引發議論。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，台灣隊就是台灣隊，這不是用語問題，這是國家認知問題，馬辦的發言驗證是統戰的在地協力者。

馬英九基金會邀請40名陸生訪台，復旦大學學生宋思瑤稱對「中國台北隊」獲得世界冠軍表示祝賀。蕭旭岑則認為，「也可以講中國台灣，因為我們都屬於一個中國。

「台灣隊不是中國台北隊！」吳思瑤表示，台灣是台灣，中國是中國，這不是用語問題，這是國家認知問題。

吳思瑤說，在台灣享受自由民主多元，這是陸生在祖國中國所沒有的，台灣人民對於路聲言論即使非常不認同，但還是友善以對，這就是台灣社會包容跟自由，對於陸生發言社會高度撻伐不認同。

馬辦稱中國台灣也可以，吳思瑤批評，馬辦是統戰的在地協力者，馬英九基金會邀請的陸生團，沒有做好功課，顯然背後發言有清楚政治指令，健康的兩岸學術交流都歡迎，但是要吃台灣豆腐政治操作，非常不樂見。

民進黨團書記長蔡易餘表示，台灣隊長陳傑憲明確告知我們是台灣隊，外人要用其他名詞，甚至把台灣說成是中國的省隊，都是自己討皮疼，不要把政治問題放到體育上面。

馬龍

延伸閱讀

陸生喊「中國台北隊」惹議 蕭旭岑批綠委：雞蛋挑骨頭

藍委質疑釋憲實質廢死 吳思瑤批製造社會對立不安

因李彥秀被提罷免遭點名 吳思瑤：習慣被當在野眼中釘

傳柯文哲封陳智菡「比特犬」上政論節目 吳思瑤：牠可愛很多

相關新聞

陸生賀「中國台北」奪冠 吳思瑤：馬辦是統戰在地協力者

馬英九基金會邀請陸生訪台，對於台灣隊拿下棒球12強賽冠軍，復旦大學學生宋思瑤稱對「中國台北隊」獲得世界冠軍表示祝賀，馬英...

陸生團訪長庚大學 楊倩秀神射

馬英九基金會邀請陸生來台參訪，昨到桃園長庚大學交流，校方將夜市搬進校園內，奧運射擊金牌楊倩體驗「射氣球」十發中九，奧運桌...

陸生賀「中國台北」引爭議 蕭旭岑：善意交流遭霸凌

前總統馬英九邀請訪台陸生團一名女大生祝賀「中國台北隊」遭批「吃台灣豆腐」，並引發綠營圍剿。陸委會昨天回應，該陸生言論傷害...

陸生喊「中國台北隊」惹議 蕭旭岑：先處理鄭運鵬、何志偉

馬英九基金會邀請陸生訪台，復旦大學生受訪時提及「中國台北隊」，引發熱議。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，兩岸用語本來就...

蔣萬安稱馬龍「可愛」 李明賢：沈伯洋說你被統戰了

桌球奧運金牌馬龍與陸生團近日訪台，掀起一陣馬龍熱潮。北市長蔣萬安今天議會總質詢，議員李明賢問蔣萬安「你覺得馬龍可愛嗎？」...

陸生團赴日月潭！馬英九邀隱藏版金牌帥哥一起游 今年泳渡英姿被拍進電影

馬英九基金會邀請中國大陸清華大學、北京大學、復旦大學、浙江大學、中山大學、福建師範大學，和北京體育大學等七所著名高校共40名師生組團訪問台灣，掀起一陣旋風…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。