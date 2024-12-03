陸生賀「中國台北」奪冠 吳思瑤：馬辦是統戰在地協力者

馬英九基金會邀請陸生訪台，對於台灣隊拿下棒球12強賽冠軍，復旦大學學生宋思瑤稱對「中國台北隊」獲得世界冠軍表示祝賀，馬英九基金會執行長蕭旭岑稱也可以講中國台灣，引發議論。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，台灣隊就是台灣隊，這不是用語問題，這是國家認知問題，馬辦的發言驗證是統戰的在地協力者。

馬英九基金會邀請40名陸生訪台，復旦大學學生宋思瑤稱對「中國台北隊」獲得世界冠軍表示祝賀。蕭旭岑則認為，「也可以講中國台灣，因為我們都屬於一個中國。

「台灣隊不是中國台北隊！」吳思瑤表示，台灣是台灣，中國是中國，這不是用語問題，這是國家認知問題。

吳思瑤說，在台灣享受自由民主多元，這是陸生在祖國中國所沒有的，台灣人民對於路聲言論即使非常不認同，但還是友善以對，這就是台灣社會包容跟自由，對於陸生發言社會高度撻伐不認同。

馬辦稱中國台灣也可以，吳思瑤批評，馬辦是統戰的在地協力者，馬英九基金會邀請的陸生團，沒有做好功課，顯然背後發言有清楚政治指令，健康的兩岸學術交流都歡迎，但是要吃台灣豆腐政治操作，非常不樂見。

民進黨團書記長蔡易餘表示，台灣隊長陳傑憲明確告知我們是台灣隊，外人要用其他名詞，甚至把台灣說成是中國的省隊，都是自己討皮疼，不要把政治問題放到體育上面。