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綠：中生「中國台北」刻意矮化 馬辦淪統戰工具

中央社／ 記者葉素萍台北3日電

民進黨中國部今天說，馬英九基金會訪團中生在台灣稱「中國台北」是刻意矮化，完全不能接受，馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪時還稱「也可以講中國台灣，因為我們都屬於一個中國」，徹底淪為中共對台統戰工具。

馬英九基金會邀請中國7所大學40名師生訪台，上海復旦大學學生宋思瑤1日參訪台中洲際棒球場時，以「中國台北隊」祝賀台灣棒球隊獲世界12強賽冠軍。對於遭質疑統戰，蕭旭岑昨天說，兩岸本就有些認知不同，不然雙方為何要交流，名詞的差別，不應構成兩岸交流的阻礙。

民進黨中國部今天在臉書專頁發文表示，該名中國學生的發言完全不尊重台灣社會，民進黨支持對等尊嚴的兩岸交流，但對這種刻意矮化台灣、傷害台灣人民情感的不當發言，完全不能接受。

民進黨中國部表示，蕭旭岑2日受訪時居然還「加碼演出」稱：「也可以講中國台灣，因為我們都屬於一個中國」，馬辦不只長期配合中共的統戰劇本演出，這次更讓中共獲得更多統戰素材，徹底淪為中共對台統戰工具。

民進黨中國部指出，中共當局從來不正視台灣地位，想方設法打壓矮化，而國內就是會有全力配合的政客。如2015年馬習會時，前總統馬英九脫口說出真正的「九二共識」就是「海峽兩岸在1992年11月就『一個中國原則』達成的共識」，只有一中沒有各表，完全配合中國論調，沒有中華民國存在的空間。

民進黨中國部說，這次又是馬辦搭建舞台，讓中國學生在台灣說出「祝賀中國台北隊奪冠」，恰恰證明CHINESE TAIPEI不僅完全沒有台灣，更不可能是中華台北，而是赤裸裸的「中國台北」，這樣毫無對等尊嚴的兩岸交流，台灣社會無法接受。

民進黨中國部說，馬英九、蕭旭岑等人不但多次配合中共對台統戰活動，甚至自己「加戲」，配合發表「一中論調」，配合中共打壓台灣主權，完全就是背叛全體台灣人民的行徑。

民進黨中國部表示，無論是中共或是馬英九等人都應清楚認知兩岸互不隸屬的客觀事實，兩岸交流應建立在「對等、尊嚴、健康、有序」的基礎上，而不是「假交流真矮化」，妄圖藉由假交流達成中共的政治目的。

馬龍

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