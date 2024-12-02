陸生喊「中國台北隊」惹議 蕭旭岑：先處理鄭運鵬、何志偉

馬英九基金會邀請陸生訪台，復旦大學生受訪時提及「中國台北隊」，引發熱議。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，兩岸用語本來就有點差異，所以才更要交流降低誤解，但不能抹滅對方的善意。民進黨政客不要雙標，欺負20歲的大學小女生，卻不敢處理以「中國台灣」到大陸做生意的鄭運鵬，以及家族在上海開銀行的總統府副秘書長何志偉。

蕭旭岑說，他已接到陸委會連續好幾通嚴正關切電話，但他說明那是女學生用語的不同，沒有任何貶義與政治性意涵。馬英九基金會辦這個活動，都在極力避免政治模糊兩岸學生交流的目的，盼外界給學生一點空間，不要苛責這位善意稱讚台灣棒球的女同學，她是真心希望兩岸可以像兄弟一樣更好。

蕭旭岑強調，民進黨常說台灣有民主與表達意見自由，請用同樣的標準看待這位同學，不要因為她是陸生，就鋪天蓋地的霸凌她。這麼多民進黨立委在霸凌一個大陸女學生，果然是「霸凌黨」。

蕭旭岑表示，根據雙方憲法，兩岸人民對彼此的認知本來就有差異，用語有所不同，所以我稱對岸「中國大陸」，對岸稱我「中國台灣」。兩岸制度與用語原本就有不同，否則何必交流？他呼籲大家應該求同存異。但不管用語如何，大陸同學都是真誠祝福台灣棒球拿到世界冠軍，也同感光榮。請民進黨請停止雙標，不用拿年輕陸生炒作惡意。

蕭旭岑表示，兩岸有相同的地方，也有觀點不同之處，正因如此才需要交流，了解彼此差異，減少誤解與衝突。陸委會昨也向他提及，陸生團學生代表馬龍稱讚台灣隊拿冠軍，讓很多台灣民眾感到窩心，今天復旦大學女同學只是用語不同，但祝福的心意是一樣的。

蕭旭岑質疑，民進黨政客雙重標準，只敢欺負20歲的大學女生，卻不敢面對黨內自家人所謂的親中行為，包括鄭運鵬以「中國台灣」之名申請專利赴中賺錢，趙天麟與「中國小三」喇舌，以及陽信銀行在中國上海投資，也不敢要求總統府副秘書長何志偉下台。他向民進黨政客喊話，有本事就不要雙標，先處理自家人的親中行為。