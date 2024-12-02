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蔣萬安稱馬龍「可愛」 李明賢：沈伯洋說你被統戰了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安（左）今天議會總質詢，議員李明賢問蔣萬安「你覺得馬龍可愛嗎？」蔣回「可愛」，李明賢說「（沈伯洋說）你被統戰了！」記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安（左）今天議會總質詢，議員李明賢問蔣萬安「你覺得馬龍可愛嗎？」蔣回「可愛」，李明賢說「（沈伯洋說）你被統戰了！」記者林麗玉／攝影

桌球奧運金牌馬龍與陸生團近日訪台，掀起一陣馬龍熱潮。北市長蔣萬安今天議會總質詢，議員李明賢問蔣萬安「你覺得馬龍可愛嗎？」蔣回「可愛」，李明賢說「（沈伯洋說）你被統戰了！」

由於接下來就是今年雙城論壇舉辦，李明賢也問蔣萬安，由於陸委會審查需要兩周，若月中舉辦雙城論壇，應該本周就要送件審查，觀傳局長王秋冬表示「正在趕」。

蔣萬安重申，市府就是秉持對等、尊嚴、善意、互惠這樣的原則，辦理雙城論壇，包括去年率團到上海，今年在台北市辦，都是依照這樣的原則在進行。北市府一定是持續依照對等、尊嚴、善意、互惠原則，依照相關法律規定，包括過往慣例的相關作業程序，中央審核過了，就是依照這樣的方式辦理。

李明賢也提醒，今年雙城論壇舉辦，已經有媒體說「上海市長龔正沒有率團來，就是矮化；辦雙城時共機沒有停止擾台，就是矮化？」問蔣萬安接受這樣的說法嗎？並且提醒蔣，雙方的溝通協調等行政程序後續恐有政治效應，是否擔心被民進黨抹紅、扣帽子？

蔣萬安表示，雙城論壇舉辦這麼多屆，一直都是市政交流，也有具體成果，包括簽署MOU、具體運動選手移地訓練等都行之多年。

蔣強調，「兩岸關係愈緊張，愈需要溝通交流」，「交流總比不交流好，增進了解總比增加誤解好」，重申一定是持續依照對等、尊嚴、善意、互惠原則，依照相關法律規定，包括過往慣例的相關作業程序，中央審核過了，就是依照這樣的方式辦理。

李明賢說，現在民進黨的抹紅，已經準備萬箭齊發了，要求蔣萬安應該強勢表達立場，該反擊就要反擊。蔣萬安說，北市府就是堅定秉持對等尊嚴善意互惠原則舉辦。

李明賢也建議，這次雙城論壇上海團參訪，建議可以去大巨蛋及台北一零一展示12強紀念簽名球展示，台北進步的地方，也要讓對岸看得到。

馬龍

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