陸生喊「中國台北隊」惹議 蕭旭岑批綠委：雞蛋挑骨頭

馬英九基金會邀請中國大陸7所大學師生訪台，昨下午參觀台中市洲際棒球場，一名女大生說祝賀「中國台北隊」在世界12強賽中奪冠，遭批評「吃台灣豆腐」。馬英九基金會執行長蕭旭岑今回應，大陸內部用語是中國台北，台灣是民主開放社會，綠委硬要雞蛋挑骨頭，不要欺侮僅20歲的女大生。

復旦大學大四女學生宋思瑤昨被問到對台灣棒球隊獲世界12強賽冠軍時說，她要代表師生訪問團向「中國台北」隊獲得世界冠軍表示祝賀，也希望大陸和台灣同胞都能像（昨教棒球的）中信兄弟隊一樣，一起為「祖國」在棒球這個領域的更上一層樓一起努力、一起進步。

發言一出，民進黨團今表示，針對復旦大學學生對台灣做出打壓、昧於政治事實發言，「中國是中國，台灣是台灣」，希望來到台灣能享受與學習台灣自由民主的多元文化，呼籲馬英九基金會「這不是統戰，什麼才是統戰？」不要假著學生、學術、體育交流之名，坐實的卻是中國的統戰手法。

馬英九基金會執行長蕭旭岑今回應，認為綠色政客很可悲，兩岸本來就有一些認知不同，不然為何要交流，「我們叫他中國大陸，他們叫我們中國台灣或中國台北，本來就是兩岸的法律規定，本來就有不同啊，不然我們今天交流幹什麼，如果兩岸都一樣，何必要交流。」呼籲民進黨不要欺負一個20歲的大學女生。

蕭旭岑說，建議民進黨立委吳思瑤等人先回去檢討鄭運鵬，曾到大陸做生意就用中國台灣，為何民進黨只敢欺侮大陸20歲女同學，不敢檢討在大陸開銀行的總統府副秘書長何志偉，要反中去針對小女生？大陸同學恭喜台灣隊拿到世界冠軍的善意是不變的，綠委要雞蛋裡挑骨頭，根本是雙重標準。

蕭旭岑強調，學生受訪是延續記者的提問「中華台北」，大陸內部用語是中國台北，蕭旭岑強調「根據我們中華民國憲法，以及兩岸人民關係條例，我們就分成中國大陸，你也可以講中國台灣，因為我們都屬於一個中國。」

蕭旭岑表示，名詞差別不該構成兩岸交流阻礙，大陸同學求學，自己認同，台灣不是民主開放社會嗎？為何看到就驚弓之鳥，展現台灣美好一面給他們看，「我們是自由、開放、多元的社會，而非什麼都不能講、不能說，說了就是統戰就要驅逐出境，綠色政客跟你們批評的人有什麼不同呢？」