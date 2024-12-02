快訊

扣押京華城土地裁定再度遭撤銷 高院：北院理由沒說清楚

18歲女大生打工補貼家用 深夜下班待轉區遭大貨車撞飛身亡

國小童被老師報警帶走 家長曝現況、受傷照片：至今仍在心理諮商

綠質疑陸生來台統戰 馬辦：兩岸認知不同才要交流

中央社／ 台北2日電
馬英九基金會邀請陸生參訪團來台，由前總統馬英九親自率隊造訪日月潭，馬龍（中）也登船遊湖。圖／馬英九辦公室提供
馬英九基金會邀請陸生參訪團來台，由前總統馬英九親自率隊造訪日月潭，馬龍（中）也登船遊湖。圖／馬英九辦公室提供

民進黨團質疑陸生團來台統戰，馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，兩岸本就有些認知不同，不然雙方為何要交流，名詞的差別，不應構成兩岸交流的阻礙，呼籲民進黨不要欺負來台灣參訪的陸生。

馬英九基金會邀請中國7所大學40名師生訪台，上海復旦大學學生宋思瑤1日參訪台中洲際棒球場時，以「中國台北隊」祝賀台灣棒球隊獲世界12強賽冠軍。民進黨立法院黨團表示，不要假藉學生、學術、體育交流之名，坐實中國的統戰手法。

馬英九基金會執行長蕭旭岑今天下午受訪表示，這些綠色政客真的很可悲，兩岸本來就有一些認知不同，不然雙方為何要交流。「我們叫對岸為中國大陸，他們叫我們中國台灣、中國台北。」他說，因為兩岸的法律規定不同，所以才需要交流，如果兩岸都一樣，何必要交流。

蕭旭岑指出，名詞的差別，不應該構成兩岸交流的阻礙。根據中華民國憲法以及兩岸人民關係條例，兩岸都屬於一個中國。有些人玻璃心被認為吃豆腐，但相信大部分人都不會有這樣的感覺。

蕭旭岑強調，台灣應展現自由開放、多元民主社會美好的一面，而不是好像什麼都不能講，說了就是統戰，就要被驅逐出境，如果是這樣，這些綠色政客跟其批評的對象有什麼兩樣。且今天兩岸大學生還是其樂融融的交流，這才是兩岸青年交流的真面目，不是民進黨塑造出來的恐怖、排外及玻璃心，相信那不是台灣人所樂見的。

民進黨 陸生 馬英九 馬龍

延伸閱讀

「打球不要打仗」 蕭旭岑籲賴政府：重新開放兩岸交流

影／體驗棒球打擊兩度揮空 奧運金牌馬龍靦腆：錯誤示範

陸委會稱參訪團經「精挑細選」 馬辦：不要害怕被比較

陸生團未座談 蕭旭岑：葉丙成未提高中生心智不成熟

相關新聞

陸生團赴日月潭！馬英九邀隱藏版金牌帥哥一起游 今年泳渡英姿被拍進電影

馬英九基金會邀請中國大陸清華大學、北京大學、復旦大學、浙江大學、中山大學、福建師範大學，和北京體育大學等七所著名高校共40名師生組團訪問台灣，掀起一陣旋風…

陸生喊「中國台北隊」惹議 蕭旭岑批綠委：雞蛋挑骨頭

馬英九基金會邀請中國大陸7所大學師生訪台，昨下午參觀台中市洲際棒球場，一名女大生說祝賀「中國台北隊」在世界12強賽中奪冠...

綠質疑陸生來台統戰 馬辦：兩岸認知不同才要交流

民進黨團質疑陸生團來台統戰，馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，兩岸本就有些認知不同，不然雙方為何要交流，名詞的差別，不應...

體驗夜市射氣球！楊倩化身教練 與馬龍命中率100%

馬英九基金會邀請陸生來台參訪，今到長庚大學與學生交流，奧運桌球六金運動員馬龍、奧運射擊金牌楊倩體驗台灣夜市常見的「射氣球...

復旦大學生喊中國台北奪冠 綠委：我們是台灣隊

馬英九基金會邀請中國7所大學40名師生訪台，上海復旦大學學生宋思瑤1日參訪台中洲際棒球場時，以「中國台北隊」祝賀台灣棒球...

陸生喊「中國台北隊」 盧秀燕：中央事務地方不宜超越

馬英九基金會邀陸生團昨參觀洲際棒球場，女學生向「中國台北隊」祝賀奪冠，市議員蔡耀頡今質詢「有點離譜」。市長盧秀燕指出，陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。