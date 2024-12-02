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體驗夜市射氣球！楊倩化身教練 與馬龍命中率100%

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
主辦方今特別將夜市常見的射氣球遊戲搬進校園化身「長庚夜市」，楊倩現場試射每發必中，氣勢十足。記者周嘉茹／攝影
主辦方今特別將夜市常見的射氣球遊戲搬進校園化身「長庚夜市」，楊倩現場試射每發必中，氣勢十足。記者周嘉茹／攝影

馬英九基金會邀請陸生來台參訪，今到長庚大學與學生交流，奧運桌球六金運動員馬龍、奧運射擊金牌楊倩體驗台灣夜市常見的「射氣球」遊戲，2人一試就上手，命中率百分百，令在場師生驚呼連連。

馬英九基金會邀請北京大學、清華大學、復旦大學、中山大學、浙江大學、福建師範大學、北京體育大學等大陸7所大學師生訪台，今下午到長庚大學交流，先是由陸生及長庚學生分別表演聲樂、傳統樂曲、阿卡貝拉及熱舞等，炒熱現場氣氛。

隨後重頭戲主辦方特別將夜市常見的射氣球遊戲搬進校園化身「長庚夜市」，楊倩現場試射每發必中，氣勢十足，隨後馬龍也體驗射氣球，同樣命中率超高，令全場師生驚呆，大聲歡呼。

隨後現場學生抽籤分成「楊倩隊」及「馬龍隊」，有些學生對於射氣球不那麼擅長，楊倩當場化身射擊教練，在每個上場的學生旁邊協助扶著雙手調整、傳授射氣球祕訣，學生們聽完教學後果然順利射中氣球，相當開心；另外主辦方在現場準備許多手搖飲讓在場師生飲用，馬龍射完氣球後拿著一杯手搖飲在旁邊與學生們拍照、簽名，兩岸學生交流熱絡，現場氣氛歡樂。

事後楊倩受訪表示，之前在大陸時也會去遊樂場、氣球攤子玩，覺得很有意思，相比平時訓練比賽的設計項目，可能會更有趣味性，也可以起到放鬆、愉悅的效果，所以很開心。

楊倩說，先前曾到西門町稍微走走逛逛，其實也有看到這個遊戲，當時就很想玩，但行程較趕所以只是大概參觀，覺得滿有趣，且夜市也很熱鬧，有許多年輕的朋友們在一起逛街吃東西，還有看到一家店是站著吃的，有點像武漢一邊走一邊吃的乾麵。

對於今天的射氣球比賽拿到第一名，楊倩很開心，還獲得一隻大柴犬娃娃，上午還有一名同學送她一個小娃娃，讓她笑稱「我把一家都帶回家了」，也稱讚台灣同學打很準，其實原理很簡單，大多數人理解後就能打得到。

馬英九基金會執行長蕭旭岑則指出，今夜市主題是台灣較特別的文化，射氣球是台灣人從小都有的經驗，但大陸同學比較少，因此今天安排在學校交流，讓台灣及大陸同學和樂融融一起射氣球；而近日政客的話對年輕人沒有什麼影響，這才是兩岸青年交流的真面目，而不是民進黨塑造恐怖、排外、玻璃心，並不是台灣人所樂見的。

馬龍射完氣球後拿著一杯手搖飲在旁邊與學生們拍照、簽名，兩岸學生交流熱絡，現場氣氛歡樂。記者周嘉茹／攝影
馬龍射完氣球後拿著一杯手搖飲在旁邊與學生們拍照、簽名，兩岸學生交流熱絡，現場氣氛歡樂。記者周嘉茹／攝影
馬英九基金會邀請北京大學、清華大學、復旦大學、中山大學、浙江大學、福建師範大學、北京體育大學等大陸七所大學師生訪台，今下午包括奧運射擊金牌楊倩（左）、奧運桌球六金運動員馬龍（右）到長庚大學交流。記者周嘉茹／攝影
馬英九基金會邀請北京大學、清華大學、復旦大學、中山大學、浙江大學、福建師範大學、北京體育大學等大陸七所大學師生訪台，今下午包括奧運射擊金牌楊倩（左）、奧運桌球六金運動員馬龍（右）到長庚大學交流。記者周嘉茹／攝影
奧運射擊金牌楊倩體驗台灣夜市常見的「射氣球」遊戲，化身射擊教練，在每個上場的學生旁邊協助扶著雙手調整、傳授射氣球祕訣。記者周嘉茹／攝影
奧運射擊金牌楊倩體驗台灣夜市常見的「射氣球」遊戲，化身射擊教練，在每個上場的學生旁邊協助扶著雙手調整、傳授射氣球祕訣。記者周嘉茹／攝影
楊倩在今天的射氣球比賽中拿到第一名，獲得一隻大柴犬娃娃相當開心。記者周嘉茹／攝影
楊倩在今天的射氣球比賽中拿到第一名，獲得一隻大柴犬娃娃相當開心。記者周嘉茹／攝影

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