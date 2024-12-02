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陸生團赴日月潭！馬英九邀隱藏版金牌帥哥一起游 今年泳渡英姿被拍進電影

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳冠宇報導
合照為馬英九基金會提供，前排左一為游泳金牌趙鑫辰。聚傳媒
合照為馬英九基金會提供，前排左一為游泳金牌趙鑫辰。聚傳媒

馬英九基金會邀請中國大陸清華大學、北京大學、復旦大學、浙江大學、中山大學、福建師範大學，和北京體育大學等七所著名高校共40名師生組團訪問台灣，掀起一陣旋風。新聞焦點集中在奧運桌球6金，奧運會、世錦賽、世界盃三大賽合計獲得31個世界冠軍的球王馬龍，以及2020年東京奧運個人和混合團體10公尺空氣步槍雙金的楊倩，陸生團其實還有一位隱藏版的運動健將趙鑫辰。

來自廣東省中山大學的趙鑫辰，以24秒31在第一屆全國學生運動會游泳比賽大學男子甲组50米蝶泳勇奪金牌，有望繼續奪下國際賽事獎牌，是一位潛力新秀。喜歡運動、尤其熱愛游泳的馬英九前總統，特別邀請趙鑫辰再來台灣參加泳渡日月潭的盛事，繼續深化兩岸交流。

馬英九前總統已經連續11年參加泳渡日月潭的活動，每年都吸引大批媒體採訪報導，2024年下水時，馬英九前總統還笑著向南投縣長許淑華說，自己是現場貴賓中，今天唯一會下水泳渡日月潭成功的貴賓。馬英九前總統已經74歲，先前有媒體猜測這可能是馬前總統最後一次參加泳渡日月潭，但是馬前總統公開表示，他會繼續來南投參加泳渡日月潭的活動。

馬英九前總統今年泳渡日月潭的英姿與壯舉，還有數萬泳客泳渡日月潭的壯闊場面，都被拍進正在拍攝的電影《突破：三千米的泳氣》裡面，這是一部根據視障朋友泳渡日月潭真人真事改編的劇情片，預計2025年上映。

為了表示慎重，電影導演安景鴻等團隊成員，在電影監製賴祥蔚的安排下，事先拜會了馬英九基金會執行長蕭旭岑。蕭執行長表示，這是一部很正能量的電影，電影只要是自然呈現馬前總統游泳的真實情況，而不是要馬前總統另外演出，馬英九基金會樂觀其成。

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日月潭 電影 馬英九 馬龍

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