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陸生喊「中國台北隊」 盧秀燕：中央事務地方不宜超越

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員蔡耀頡表示陸生說棒球「中國台北隊」，市府應有態度。記者陳秋雲／攝影
台中市議員蔡耀頡表示陸生說棒球「中國台北隊」，市府應有態度。記者陳秋雲／攝影

馬英九基金會邀陸生團昨參觀洲際棒球場，女學生向「中國台北隊」祝賀奪冠，市議員蔡耀頡今質詢「有點離譜」。市長盧秀燕指出，陸生團入境是中央核准，中央一定有評估風險，陸委會目前沒有評論，「針對中央事務，地方政府不宜超越」。

馬英九基金會邀大陸高校師生訪問團40位師生，抵台展開9天8夜參訪，昨參訪日月潭、洲際棒球場。

復旦大學大四生宋思瑤說，「代表師生訪問團祝賀中國台北隊，希望大陸和台灣同胞像中信兄弟英文隊名中的『Brothers』一樣，一起為祖國棒球領域更上一層樓。」

市議員蔡耀頡針對陸生說「中國台北隊」，今天在議會總質詢直呼「有點離譜」，他希望市府要有態度。

盧秀燕說，陸生團體入境是中央核准，中央一定有評估風險，這不是市府的職權。另外，中央目前沒有表示意見，陸委會目前也無評論，議員詢問那是中央事務，地方政府不宜超越。

蔡耀頡強調，各機關雖有權責區分，但陸生如果在地方有不當言論或違法事項，中央雖沒有立即處理，但這不是「他們」奪冠，有違事實，市府應該要有態度。

針對陸生在洲際球場提到「中國台北隊」，盧秀燕說這是中央事務，地方不宜超越。記者陳秋雲／攝影
針對陸生在洲際球場提到「中國台北隊」，盧秀燕說這是中央事務，地方不宜超越。記者陳秋雲／攝影

馬龍

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