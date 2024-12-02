體驗棒球打擊揮棒落空 馬龍笑稱錯誤示範

馬英九基金會邀請陸生來台參訪，昨到南投日月潭、洲際棒球場，奧運桌球六金運動員馬龍體驗揮棒，兩次揮空，他靦腆笑說「前兩次是錯誤的示範」，引起一片歡笑聲。馬辦執行長蕭旭岑有感說，從交流看兩岸未來「打球不用打仗」。

馬英九基金會邀請北京大學、清華大學、復旦大學、中山大學、浙江大學、福建師範大學、北京體育大學等大陸七所大學師生訪台，前晚下榻日月潭，昨早由前總統馬英九率隊，帶師生團從伊達邵碼頭搭船遊湖，飽覽潭區湖光水色。

馬龍等人被問到日月潭的感受，馬龍回應「漂亮」，感受台灣球迷的熱情相當開心。復旦大學女學生宋思瑤說，到日月潭很震撼，是小學課本裡的美景變成了現實，校名復旦出自於尚書大傳裡面的「日月光華，旦復旦兮」，跟日月潭有種神奇的契合感，不虛此行。

「雙馬」所到之處，群眾熱情招呼，更多人想一睹馬龍風采，碼頭上、下船處、向山遊客中心等都有大批粉絲蹲點，頻呼「馬龍你好帥」、「馬龍我愛你」，現場擠爆，工作人員扯開喉嚨「給他們一點空間」，也不時提醒訪團不簽名、揮手就好。

師生下午參觀台中市洲際棒球場，復旦大學女學生宋思瑤受訪，對中華隊世界棒球十二強賽封王，她說，代表師生訪問團祝賀。

兄弟隊球員王威晨教導師生如何揮棒，球員許基宏示範但擊球點不佳，被王威晨「虧」是錯誤示範。

馬龍體驗一開始連兩球揮空，還擊倒架球Ｔ座，靦腆笑說「這是錯誤示範」，現場一片歡笑聲。陸生團除輪流揮棒，還有學生模仿打出全壘打，跑全場。

浙江大學的梅龍飛說，擊球出去的一剎那，很有成就感；前幾天交流過的台灣學生，昨特別趕來送他明信片和徽章，情感真摯，非常感謝他們，也很喜歡這裡。

馬英九基金會執行長蕭旭岑說，因兩岸太久沒交流了，所以陸生團來，真的讓人重新看到希望，很多民眾告訴他應該多交流，蕭也呼籲政府應該重新開放。大陸棒球剛興起，台灣剛好拿到世界冠軍，未來讓棒球作為兩岸共同的語言，「打球不用打仗」。