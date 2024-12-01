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棒球體驗數度揮空 陸生團奧運射擊金牌楊倩不好意思地蹲了下去

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
陸生團中的明星、奧運射擊金牌楊倩，雖數度揮棒落空，但現場歡呼聲和笑聲不斷。記者黃寅／攝影
陸生團中的明星、奧運射擊金牌楊倩，雖數度揮棒落空，但現場歡呼聲和笑聲不斷。記者黃寅／攝影

馬英九基金會邀請陸生來台，陸生團中的明星、奧運射擊金牌楊倩，所到之處亦受民眾歡迎。她今天體驗棒球的揮棒打擊時，沒有重現射擊時的準頭，而是3度揮空，不但把架球的T座擊倒，還一度不好意思的蹲下來，但團員們紛替她打氣，最後也終於把球「碰或削」了出去。

楊倩揮空時，一度也學著教球指導中信兄弟球員王威晨「虧」另名指道許基宏是「錯誤示範」，對陸生團同學比了比手勢說自己是「錯誤示範、錯誤示範」，但有人為她打氣說「會從錯誤中成長」。當她第2度揮後，又把T座擊倒後，她就不好意思的蹲了下去。導覽的解說員還解釋說，再1球揮空「就三振出局了」許基宏此時也上前為她解說如何持棒的技巧，她重新整理了一下自己，再次站上打擊區。

楊倩第3度揮棒時，還頻頻回頭聽取同學們的意見，但仍揮空。不過，她並不氣餒，縮短了手持棒的位置，第4度再揮棒，這次則是還未準備好就把球碰下球架，卻引起場邊一陣歡呼。等她第5次揮棒，則是以擦棒的方式，終於把球給「削」出去了，現場又是一陣歡呼。

陸生團中的明星、奧運射擊金牌楊倩今天抵達台中市洲際棒球場時，受到民眾歡迎，她也揮手致意。記者黃寅／攝影
陸生團中的明星、奧運射擊金牌楊倩今天抵達台中市洲際棒球場時，受到民眾歡迎，她也揮手致意。記者黃寅／攝影
陸生團中的明星、奧運射擊金牌楊倩，雖數度揮棒落空，但現場歡呼聲和笑聲不斷。記者黃寅／攝影
陸生團中的明星、奧運射擊金牌楊倩，雖數度揮棒落空，但現場歡呼聲和笑聲不斷。記者黃寅／攝影

馬龍

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