「打球不要打仗」 蕭旭岑籲賴政府：重新開放兩岸交流

馬英九基金會邀請陸生來台，今天上午到日月潭玩，下午又到台中市洲際棒球場參觀並體驗棒球打擊。執行長蕭旭岑有感而發的說，一路上有許多不認識的民眾都主動跟他說，說做得很棒，他們覺得兩岸應該要交流。因為兩岸太久沒有交流了，所以以這個團來，真的讓人重新看到希望，這一點很重要，他要呼籲政府應該重新開放兩岸交流。

蕭旭岑說，台灣民眾只是沒有看到兩岸交流的場面，因為民進黨自從賴清德上來之後，一直不希望兩岸能交流。可是，因為這個團受到矚目，還有許多媒體報導。許多民眾體會到，其實兩岸不一定要打仗。

所以這兩天很多不認識的人跑過去跟他講，覺得兩岸應該要交流。這是真實的民意，不是電視上那些名嘴或者是幾個引導的民調可以決定的；真實的民意是希望兩岸要交流，不要打仗。

所以希望這個團是一個開端，未來政府能開放更多，不管是學生團，或者是民間各項團體的團，能夠讓兩岸更加交流，這樣才能夠避免走向衝突跟不幸。

蕭旭岑說，陸生體驗到台灣人民的熱情跟善良，他們都很感動，包括馬龍和楊倩這些明星，以及所有大陸團的同學，都對台灣人的善意和熱情很感動。因為現在已經不是職棒賽季，所以不能夠觀賞職棒，但是更進一步讓大陸學生體驗棒球。