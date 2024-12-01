「打球不要打仗」 蕭旭岑籲賴政府：重新開放兩岸交流
馬英九基金會邀請陸生來台，今天上午到日月潭玩，下午又到台中市洲際棒球場參觀並體驗棒球打擊。執行長蕭旭岑有感而發的說，一路上有許多不認識的民眾都主動跟他說，說做得很棒，他們覺得兩岸應該要交流。因為兩岸太久沒有交流了，所以以這個團來，真的讓人重新看到希望，這一點很重要，他要呼籲政府應該重新開放兩岸交流。
蕭旭岑說，台灣民眾只是沒有看到兩岸交流的場面，因為民進黨自從賴清德上來之後，一直不希望兩岸能交流。可是，因為這個團受到矚目，還有許多媒體報導。許多民眾體會到，其實兩岸不一定要打仗。
所以這兩天很多不認識的人跑過去跟他講，覺得兩岸應該要交流。這是真實的民意，不是電視上那些名嘴或者是幾個引導的民調可以決定的；真實的民意是希望兩岸要交流，不要打仗。
所以希望這個團是一個開端，未來政府能開放更多，不管是學生團，或者是民間各項團體的團，能夠讓兩岸更加交流，這樣才能夠避免走向衝突跟不幸。
蕭旭岑說，陸生體驗到台灣人民的熱情跟善良，他們都很感動，包括馬龍和楊倩這些明星，以及所有大陸團的同學，都對台灣人的善意和熱情很感動。因為現在已經不是職棒賽季，所以不能夠觀賞職棒，但是更進一步讓大陸學生體驗棒球。
他說，棒球才剛剛要在大陸興起，而台灣也剛好拿到世界冠軍，所以讓他們實地體驗棒球感受到棒球的樂趣，回去會告訴更多大陸的朋友。未來讓棒球作為兩岸共同的語言，不管是從少棒開始或後來到成棒，還是後來有職棒，這真的是連接兩岸新的橋樑。棒球如果能夠成為兩岸人民共同喜愛的運動，未來根本就是「打球不用打仗」。
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