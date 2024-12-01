快訊

又1退役運動員擦邊？陸「泳壇女神」穿泳衣太性感遭批 本人傻眼回應了

影／體驗棒球打擊兩度揮空 奧運金牌馬龍靦腆：錯誤示範

「打球不要打仗」 蕭旭岑籲賴政府：重新開放兩岸交流

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
馬英九基金會執行長蕭旭岑（右）說，棒球如果能夠成為兩岸人民共同喜愛的運動，未來根本就是「打球不用打仗」。記者黃寅／攝影
馬英九基金會執行長蕭旭岑（右）說，棒球如果能夠成為兩岸人民共同喜愛的運動，未來根本就是「打球不用打仗」。記者黃寅／攝影

馬英九基金會邀請陸生來台，今天上午到日月潭玩，下午又到台中市洲際棒球場參觀並體驗棒球打擊。執行長蕭旭岑有感而發的說，一路上有許多不認識的民眾都主動跟他說，說做得很棒，他們覺得兩岸應該要交流。因為兩岸太久沒有交流了，所以以這個團來，真的讓人重新看到希望，這一點很重要，他要呼籲政府應該重新開放兩岸交流。

蕭旭岑說，台灣民眾只是沒有看到兩岸交流的場面，因為民進黨自從賴清德上來之後，一直不希望兩岸能交流。可是，因為這個團受到矚目，還有許多媒體報導。許多民眾體會到，其實兩岸不一定要打仗。

所以這兩天很多不認識的人跑過去跟他講，覺得兩岸應該要交流。這是真實的民意，不是電視上那些名嘴或者是幾個引導的民調可以決定的；真實的民意是希望兩岸要交流，不要打仗。

所以希望這個團是一個開端，未來政府能開放更多，不管是學生團，或者是民間各項團體的團，能夠讓兩岸更加交流，這樣才能夠避免走向衝突跟不幸。

蕭旭岑說，陸生體驗到台灣人民的熱情跟善良，他們都很感動，包括馬龍和楊倩這些明星，以及所有大陸團的同學，都對台灣人的善意和熱情很感動。因為現在已經不是職棒賽季，所以不能夠觀賞職棒，但是更進一步讓大陸學生體驗棒球。

他說，棒球才剛剛要在大陸興起，而台灣也剛好拿到世界冠軍，所以讓他們實地體驗棒球感受到棒球的樂趣，回去會告訴更多大陸的朋友。未來讓棒球作為兩岸共同的語言，不管是從少棒開始或後來到成棒，還是後來有職棒，這真的是連接兩岸新的橋樑。棒球如果能夠成為兩岸人民共同喜愛的運動，未來根本就是「打球不用打仗」。

馬英九基金會執行長蕭旭岑（中），呼籲政府應該重新開放兩岸交流。記者黃寅／攝影
馬英九基金會執行長蕭旭岑（中），呼籲政府應該重新開放兩岸交流。記者黃寅／攝影
馬英九基金會執行長蕭旭岑（中）說，棒球如果能夠成為兩岸人民共同喜愛的運動，未來根本就是「打球不用打仗」。記者黃寅／攝影
馬英九基金會執行長蕭旭岑（中）說，棒球如果能夠成為兩岸人民共同喜愛的運動，未來根本就是「打球不用打仗」。記者黃寅／攝影

馬龍

延伸閱讀

影／體驗棒球打擊兩度揮空 奧運金牌馬龍靦腆：錯誤示範

陸委會稱參訪團經「精挑細選」 馬辦：不要害怕被比較

陸生團未座談 蕭旭岑：葉丙成未提高中生心智不成熟

陸生團不交流因「心智未成熟」？ 蕭旭岑：台灣高中生很有主見

相關新聞

「打球不要打仗」 蕭旭岑籲賴政府：重新開放兩岸交流

馬英九基金會邀請陸生來台，今天上午到日月潭玩，下午又到台中市洲際棒球場參觀並體驗棒球打擊。執行長蕭旭岑有感而發的說，一路...

影／體驗棒球打擊兩度揮空 奧運金牌馬龍靦腆：錯誤示範

馬英九基金會邀請大陸7所大學40名師生訪台，下午到台中洲際棒球場參觀棒球場，並體驗打擊。奧運金牌得主馬龍連續擊球5次，有...

影／馬英九率隊訪日月潭 大批粉絲搶拍馬龍…她急喊給他們一點空間

馬英九基金會邀請陸生參訪團來台，今到日月潭，由前總統馬英九親自率隊搭船遊湖，不少民眾開心與他打招呼，奧運6金桌球運動員馬...

陸生團逛101看「棒球12強特區」 賈永婕讚馬龍：可愛的大男生

馬英九基金會邀請陸生團訪台，30日下午參訪台北101，樓下同樣擠滿過百名粉絲爭睹大陸桌球名將馬龍。近日話題不斷的台北10...

陸生參訪團訪台北101 粉絲佔位爭看馬龍

馬英九基金會邀陸生團40名師生組團訪台，下午前往台北101到第89層的觀景台在落地窗前「近距離」欣賞 360 度的台北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。