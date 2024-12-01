馬龍文大交流掀熱潮 學生與民眾笑駁「統戰美男計」

馬英九基金會邀請由奧運桌球「六金球王」馬龍領銜的陸生團來台交流，陸續到訪中山女高、政治大學、林安泰古厝、台北孔廟、萬華老街、陽明交通大學。

陸生團來到文化大學期間，與世界排名曾高居第三的前台灣球王「鬼之推擋」蔣澎龍、現役的陳思羽國手等校友切磋球技，進行示範教學。由於這是馬龍訪台期間唯一的公開展示，因此吸引許多各地粉絲在校園守候，只為一睹偶像風采，甚至陽明山的在地里長也請求校方協助安排觀賽。至於新聞媒體也大陣仗侍候，有超過30家台媒、陸媒、還有外媒前來採訪。

有作家提及「馬皇勾結共匪以美男計統戰台灣女生」，指稱「現在老馬出來沒有女性喊叫，就換一個中共黨員小馬出來，對小女生實施美男統戰，中國網路還大肆宣傳，這就是馬英九所謂的交流嗎？」引發議論。

實地走訪校園，瞭解現場學生與民眾的想法。有學生笑說「是作者自己長太醜吧！見不得人家帥？」、「看一下桌球也扯得上統戰，那玩一天黑悟空還得了？」、「統戰？來台灣應該是被我們統戰吧？」、「這傢伙講愈多，對民進黨傷害愈大。」、以及「慘了！我長期觀注龍哥，原來已被共匪統戰多年，怎麼辦？」可見發言都對作家說法嗤之以鼻。有學生問：「台客搖滾教父伍佰在大陸那麼紅，大陸人還掏錢去他演唱會，你怎麼不去說？」還有民眾說這位作家是 「不認識的路人，出來蹭馬龍流量的。」

根據維基百科，馬龍是桌球史上首位集奧運會、世錦賽、世界盃、亞運會、亞錦賽、亞洲杯、巡迴賽總決賽、中國全運會及全錦賽單打冠軍於一身的「超級全滿貫」男子選手，是桌球史上首位成功蟬聯奧運會男單金牌及中國首位獲得6枚奧運金牌的運動員，男乒歷史首位雙圈大滿貫，至今僅算三大賽中獲得過31個世界冠軍，此紀錄是目前世界桌壇第一人。國際桌球總會與國際奧運委會均採用「GOAT」（Greatest Of All Time，史上最佳）來形容他的成就。

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