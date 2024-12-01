影／馬英九率隊訪日月潭 大批粉絲搶拍馬龍…她急喊給他們一點空間
馬英九基金會邀請陸生參訪團來台，今到日月潭，由前總統馬英九親自率隊搭船遊湖，不少民眾開心與他打招呼，奧運6金桌球運動員馬龍更持續展現高人氣，不論上、下船處或造訪向山遊客中心，所到之處都有粉絲蹲點，數百人瘋狂搶拍。
馬英九基金會邀請包括北京大學、清華大學、復旦大學、中山大學、浙江大學、福建師範大學、北京體育大學等中國大陸7所大學師生訪台，其中，在奧運勇奪6面金牌的桌球運動員馬龍也以北京體育大學學生身分參加，引發關注。
今天是訪團第5天行程，昨晚陸生團就下榻日月潭，今一早由馬英九親自率隊，帶訪團師生從伊達邵碼頭搭船遊湖，一行人從船上飽覽潭區湖光水色及秀麗山景，隨後從水社碼頭下船，再搭乘遊覽車前往日月潭向山行政暨遊客中心。
而「雙馬」所到之處，群眾都熱情打招呼，不少民眾看到馬英九開心跟他打招呼，甚至握手，但有更多人是想要一睹馬龍風采，不論是碼頭上、下船處、向山遊客中心等都有大批粉絲蹲點，「馬龍你好帥」、「馬龍我愛你」等支持話語此起彼落。
由於，各個參訪點都聚集了上百名支持或搶拍馬龍的民眾，現場擠乎被擠爆，陸生團工作人員只能扯開喉嚨，提醒民眾靠邊讓出道路讓訪團師生行走，甚至向民眾大喊「給他們一點空間」，期間也不忘提醒訪團及民眾不簽名、揮手就好。
陸生參訪團今天到日月潭，雖未安排聯訪，但對於媒體提問，遊湖看到日月潭，以及被民眾熱情歡迎的感覺如何；馬龍則簡單回應直呼「漂亮」，也感受台灣球迷的熱情，相當開心。據了解，訪團下午將前往台中洲際棒球場棒球體驗營。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言