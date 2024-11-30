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「兩岸故宮各具特色」 陸生看清明上河圖：非常激動

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
來自北京大學的曹藝博受訪表示，看到過去書本中的清明上河圖、翠玉白菜等，讓他非常激動。記者陳政錄／攝影
來自北京大學的曹藝博受訪表示，看到過去書本中的清明上河圖、翠玉白菜等，讓他非常激動。記者陳政錄／攝影

馬英九基金會邀請陸生團來台交流，30日上午抵達故宮參觀，來自北京大學的曹藝博受訪表示，看到過去書本中的清明上河圖、翠玉白菜，讓他非常激動，很期待能夠真實地去感受。對於兩岸故宮，他說，我覺得兩邊故宮都各具特色，文物都非常珍貴，「北京故宮的雪景也是一絕」，歡迎台灣青年多到大陸參觀、交流。

陸生參訪團今天上午9時許抵達故宮，奧運6金桌球運動員馬龍持續展現高人氣，有過百名粉絲在現場守候，一行人在聽取故宮的介紹簡報後，分批進行自由參觀，馬龍、楊倩等人則由馬英九基金會執行長蕭旭岑幾乎全程陪同，在參觀毛公鼎、北宋白瓷嬰兒枕等文物展品時開放媒體拍攝。

參訪過程中，馬英九基金會安排來自北京大學的曹藝博接受訪問，他說，能夠看到過去課本之中就看過的清明上河圖等，讓他非常激動，也非常期待，因為這些都是讓我們非常自豪的（文物）。

他分享，介紹過程中，講師說明關於汝窯的特點，如何辨識真假，讓他受益匪淺，且最開始講解時，就介紹了清明上河圖和翠玉白菜，還提到周邊商品如「白菜乖乖」等，很期待見到實物。

對比兩岸故宮，曹藝博說，我覺得兩邊故宮都各具特色，文物都非常珍貴，「然後北京故宮的雪景也是一絕。」

就此次交流，曹藝博分享，兩岸青年「同根同源」，交流過程非常融洽和諧，也是渾然天成的，例如在政大有一位同學和他交流熱切，對方表示明年2月會來北大交換，因此兩人訂下再相聚的約定。他也說，明天要去日月潭了，整個團都非常期待，小時候就聽過阿里山的雲海日出和日月潭的碧波如鏡。

是否期待兩岸觀光開放，曹藝博說，非常開心藉這次機會來台灣參訪，最想去的景點包括今天的台北故宮博物院，也非常歡迎台灣的青年到大陸去多參觀、多交流。

大陸桌球運動員馬龍在馬英九基金會執行長蕭旭岑等人的陪同下，參觀毛公鼎。記者陳政錄／攝影
大陸桌球運動員馬龍在馬英九基金會執行長蕭旭岑等人的陪同下，參觀毛公鼎。記者陳政錄／攝影

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