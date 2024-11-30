陸生來台引發兩岸觀光口水戰 朱立倫：民進黨別只是負面思維

兩岸近來為觀光議題互槓，陸委會批陸阻礙兩岸觀光，國台辦則回擊，只要民進黨當局取消「禁團令」與相關限制，會積極研究擴大大陸居民赴台旅遊。國民黨主席朱立倫今天表示，民進黨永遠都是用負面的、用對抗的反向操作方式，只會讓兩岸形成惡性循環，最後受害的是民眾與台灣。

朱立倫說，兩岸到底是要走向那種惡性循環的、往壞的方向走，還是要往好的方向走，開放我們的團客可以到大陸，會形成正面的觀光客多來台灣，要用這個角度，才能讓兩岸關係能夠更穩定、更好。

朱立倫說，民進黨永遠都是用負面的、對抗的反向操作方式，那這樣只會讓兩岸形成惡性循環，最後受害的是民眾，民進黨只是想要他的政治利益，可是最後受害的是台灣，非常希望更多的國際觀光客、大陸觀光客來台灣。

近日陸生來台交流反應熱烈，但民進黨認為有國安風險，朱立倫說，照民進黨邏輯，未來兩岸不管是陸生來台或觀光客來台，是不是每一個都要做背景調查，那我們成了什麼樣子的社會，應該用正向思考，只要願意來交流，不管他今天是陸生、陸客，或是陸商，都非常歡迎，只要對民眾有幫助，對兩岸和平有幫助，應該多做。