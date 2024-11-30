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陸生團「神仙姐姐」彭弋航 清大校花明訪日月潭圓兒時夢

聯合報／ 記者林新輝／即時報導
馬英九基金會邀請陸生團訪台交流，清華大學彭弋航走訪台北孔廟時感受台灣民眾的熱情。記者林伯東／攝影
馬英九基金會邀請陸生團訪台交流，清華大學彭弋航走訪台北孔廟時感受台灣民眾的熱情。記者林伯東／攝影

馬英九基金會邀請大陸40名師生訪台交流，除了有奧運金牌運動明星馬龍、楊倩，還有「校花學霸」級別的「嬌點」。她是清華大學中文系大二生彭弋航，氣質出眾、落落大方，神似陸劇《玫瑰的故事》大陸明星劉亦菲 ，來台4天有人形容彭是「神仙姐姐」。

陸生團明天將南下參觀日月潭景點，彭弋航難掩興奮的說，日月潭是此行最期待的景點，不僅因為日月潭是她小學二年級在課本到，有了「第一類接觸」，她還曾在夢裡夢到去日月潭，明天真的能圓兒時的夢了，感到非常開心和期待。

彭弋航讀中文系，外語能力強，喜歡舞蹈，從古典芭蕾到現代街舞樣樣精通，在俄羅斯世界芭蕾殿堂學校學習芭蕾，也擔任清大舞蹈團的幹部，也參加了多項重要的才藝選拔與國際比賽，允文善舞 、多才多藝、內外兼修，名符其實的清大高材生。

彭弋航受訪時說，來台這幾天就已經感受到親切幸福感，對台灣的吃印象深刻，這裡的人推薦了很多必吃的美食，像小籠包、鳳梨酥、麻糬。

彭弋航也不忘行銷清華大學的美和吃，她歡迎台灣的同學們來大陸，到她的學校清華大學看看，清華大學有22個食堂，吃都吃不完，她很樂意帶台灣同學體驗品嚐大陸的美食。

陸生團今天上午將參訪故宮，下午到台北101。明天前往日月潭，下午參加棒球體驗營，中華剛奪下世界12強棒球賽冠軍，陸生團親身感受台灣棒球的熱愛及分享奪冠的喜悅。

訪台交流的陸生中清華大學彭弋航，出眾的「仙氣」在台灣引起不少討論。記者林伯東／攝影
訪台交流的陸生中清華大學彭弋航，出眾的「仙氣」在台灣引起不少討論。記者林伯東／攝影

校花 清華大學 陸生 馬龍

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