陸生團「乒乓外交」 馬龍搭檔陳思羽 對決蔣澎龍

陸生參訪團昨來到第三天，上午先是前往陽明交大進行音樂交流，下午則赴文大「以球會友」，由大陸奧運六金的馬龍與中華隊前國手蔣澎龍、現任國手陳思羽切磋球技。馬龍會後表示，本次和蔣第一次交手，「確實是高水準、高實力。」

馬龍、奧運射擊金牌楊倩與陸生團造訪大學，也讓校園吹起追龍熱。上午不到九時已有許多球迷在陽明交大活動中心門口排隊，想要與馬龍見一面，還有球迷接連幾天追星，幸運拿到馬龍簽名；文大更有不少學生高喊「龍哥好帥！」甚至還有陸生交換生前來。

下午參訪團則是前往文大，由馬龍和馬英九舉行「雙馬會」桌球友誼交流賽，先由馬英九開球，隨即由馬龍和訪問團團長邱勇切磋，馬龍也展現絕技背後發球，後雙方攻守來回，讓台下學生直呼「好帥」。

活動高潮則由馬龍搭配陳思羽、邱勇搭配蔣澎龍雙打，最後馬龍和陳思羽十一比四贏下比賽；後再由馬龍與蔣澎龍單打，最後更炫技兩人打兩顆球，現場驚呼連連。

馬龍也坦言，在台灣的人氣確實超乎原先想像。至於媒體問到和馬英九比誰人氣旺，馬龍則笑說，「馬英九的人氣還是比較旺。」非常開心能跟馬英九一起開球。