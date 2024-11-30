聽新聞
0:00 / 0:00
陸生團「乒乓外交」 馬龍搭檔陳思羽 對決蔣澎龍
陸生參訪團昨來到第三天，上午先是前往陽明交大進行音樂交流，下午則赴文大「以球會友」，由大陸奧運六金的馬龍與中華隊前國手蔣澎龍、現任國手陳思羽切磋球技。馬龍會後表示，本次和蔣第一次交手，「確實是高水準、高實力。」
馬龍、奧運射擊金牌楊倩與陸生團造訪大學，也讓校園吹起追龍熱。上午不到九時已有許多球迷在陽明交大活動中心門口排隊，想要與馬龍見一面，還有球迷接連幾天追星，幸運拿到馬龍簽名；文大更有不少學生高喊「龍哥好帥！」甚至還有陸生交換生前來。
下午參訪團則是前往文大，由馬龍和馬英九舉行「雙馬會」桌球友誼交流賽，先由馬英九開球，隨即由馬龍和訪問團團長邱勇切磋，馬龍也展現絕技背後發球，後雙方攻守來回，讓台下學生直呼「好帥」。
活動高潮則由馬龍搭配陳思羽、邱勇搭配蔣澎龍雙打，最後馬龍和陳思羽十一比四贏下比賽；後再由馬龍與蔣澎龍單打，最後更炫技兩人打兩顆球，現場驚呼連連。
馬龍也坦言，在台灣的人氣確實超乎原先想像。至於媒體問到和馬英九比誰人氣旺，馬龍則笑說，「馬英九的人氣還是比較旺。」非常開心能跟馬英九一起開球。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言