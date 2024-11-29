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「雙馬會」切磋桌球！校園吹起追龍熱 馬龍讚莊智淵、蔣澎龍影響深遠

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
馬英九基金會率陸生團第三天，下午到文化大學參加兩岸學生交流，大陸桌球國手馬龍（右）和文化大學陳思羽（左）組隊切磋桌球。記者潘俊宏／攝影
馬英九基金會率陸生團第三天，下午到文化大學參加兩岸學生交流，大陸桌球國手馬龍（右）和文化大學陳思羽（左）組隊切磋桌球。記者潘俊宏／攝影

馬英九基金會邀請陸生參訪團來台今邁入第三天，下午造訪中國文化大學，由參訪團成員、奧運六金桌球選手馬龍，與中華隊前國手蔣澎龍、現任國手陳思羽切磋球技。馬龍會後也表示，今天第一次和蔣澎龍交手，能感受到蔣澎龍、莊智淵等前輩的努力，確實為台灣乒乓球界帶來深遠的影響。

奧運桌球金牌名將馬龍、射擊金牌楊倩今與陸生團造訪文大，校園吹起追龍熱，不少學生高喊「龍哥好帥！」更吸引不少陸生交換生前來，一名來自福建的陸生表示，稍早已先和馬龍、楊倩交流，馬龍表示來台三日吃得很好、睡得亦佳，面對學生索取簽名也是來者不拒。

下午重頭戲，由馬龍和馬英九舉行「雙馬會」桌球友誼交流賽，先由馬英九開球，隨即由馬龍和訪問團團長邱勇切磋，馬龍也展現絕技「背後發球」，讓現場學生爆出歡呼，後雙方攻守來回，讓台下學生直呼「好帥」。

活動高潮則由馬龍搭配陳思羽、邱勇搭配蔣澎龍雙打，蔣澎龍頻出界、偶有掛網，最後馬龍和陳思羽以11比4贏下比賽；後再由馬龍與蔣澎龍單打，馬龍也拉開與球桌的距離，均能接下蔣的發球，最後更炫技兩人打兩顆球，後由雙方握手言和，不分勝負。

馬龍會後受訪時表示，今天和陳思羽都是拿出全力打球，又蔣澎龍算是前輩，今天和蔣是第一次交手，「確實是高水準、高實力。」

馬龍也指出，和莊智淵、林昀儒私下都是好友，也能感受到蔣澎龍到莊智淵的年代，確實為台灣乒乓球界帶來深遠的影響，相信也因為有了蔣和莊，才會有現在的林昀儒等人。會後也給予陳思羽巴黎奧運中國代表團別針，本次訪台受到各大學款待，希望將此別針作為母校、北京體育大學的禮物，也歡迎學生來北京體育大學參觀、學習。

本次訪台馬龍所到之處都有粉絲索取合照、簽名，他也坦言，在台灣的人氣確實超乎原先想像，本來想買伴手禮，沒想到造訪的單位已都送上榴槤酥、菠蘿酥（鳳梨酥）等紀念品，昨天也吃了滷肉飯、鹹酥雞，「都是很喜歡的。」

至於媒體問到和馬英九比誰人氣旺，馬龍也笑說，「馬英九的人氣還是比較旺。」非常開心能跟馬英九一起開球，之前去過很多地方，但第一次來台灣，過去也一直想造訪，感謝此機會。另有媒體問到台灣之前拿下世界棒球12強賽冠軍，馬龍也說，「也知道之前台灣隊拿到冠軍，希望在這裡也能有好的體驗。」

馬英九基金會率陸生團第三天，下午到文化大學參加兩岸學生交流，前總統馬英九（右）與大陸桌球國手、奧運6金得主馬龍（左）以桌球開球後，讓兩岸開始桌球聯誼比賽。記者潘俊宏／攝影
馬英九基金會率陸生團第三天，下午到文化大學參加兩岸學生交流，前總統馬英九（右）與大陸桌球國手、奧運6金得主馬龍（左）以桌球開球後，讓兩岸開始桌球聯誼比賽。記者潘俊宏／攝影
馬英九基金會率陸生團第三天，下午到文化大學參加兩岸學生交流，大陸桌球國手馬龍（左）和文化大學蔣澎龍（右）相互切磋桌球。記者潘俊宏／攝影
馬英九基金會率陸生團第三天，下午到文化大學參加兩岸學生交流，大陸桌球國手馬龍（左）和文化大學蔣澎龍（右）相互切磋桌球。記者潘俊宏／攝影
馬英九基金會率陸生團第三天，下午到文化大學參加兩岸學生交流，大陸桌球國手馬龍（中）受到學生熱情歡迎。記者潘俊宏／攝影
馬英九基金會率陸生團第三天，下午到文化大學參加兩岸學生交流，大陸桌球國手馬龍（中）受到學生熱情歡迎。記者潘俊宏／攝影
馬英九基金會率陸生團第三天，下午到文化大學參加兩岸學生交流，前總統馬英九（左）受到學生熱情歡迎。記者潘俊宏／攝影
馬英九基金會率陸生團第三天，下午到文化大學參加兩岸學生交流，前總統馬英九（左）受到學生熱情歡迎。記者潘俊宏／攝影
馬英九基金會率陸生團第三天，下午到文化大學參加兩岸學生交流，大陸桌球國手馬龍當場與文化學生相互切磋桌球。記者潘俊宏／攝影
馬英九基金會率陸生團第三天，下午到文化大學參加兩岸學生交流，大陸桌球國手馬龍當場與文化學生相互切磋桌球。記者潘俊宏／攝影

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