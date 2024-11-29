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陸生團赴文化大學 馬龍將與蔣澎龍、陳思羽切磋

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
陸生參訪團第三天，馬龍一行人前往陽明交通大學參加兩岸學生音樂交流。記者陳湘瑾／攝影
陸生參訪團第三天，馬龍一行人前往陽明交通大學參加兩岸學生音樂交流。記者陳湘瑾／攝影

中國大陸桌球名將馬龍近日跟隨陸生團訪台，今天下午前往文化大學進行交流，並將與我國退役桌球名將蔣澎龍與巴黎奧運國手陳思羽切磋球技，上演奧運層級的交流賽。

馬龍今年在巴黎奧運幫助大陸男團奪下金牌後，正式告別奧運賽場，不過他生涯手握6面奧運金牌，不僅創下大陸在奧運史上最多金牌紀錄，更是桌壇男單史上首位「雙圈大滿貫（指奧運、世錦賽、世界盃至少兩度摘金）」達成者。

而馬龍過去在國際賽場上也幾乎是我國選手的天敵，包括生涯與「桌球教父」莊智淵17度交手拿下15勝，對戰小他13歲的林昀儒也以6勝4敗居上風，而今年巴黎奧運前年僅19歲的我國小將高承睿也曾表示，最期待在奧運賽場能與馬龍交手，只可惜最終未能如願，但也展現馬龍在桌壇的指標性地位。

在本周跟隨陸生團訪台的馬龍，也在今天前往文化大學參訪，並與兩位文化大學傑出校友，同時也是我國奧運國手的蔣澎龍、陳思羽進行球技交流。

其中48歲的蔣澎龍過去世界男單最高排名曾高居第3名，且生涯曾4度在世錦賽鍍銅，其中包括2001年在大阪世錦賽中一舉拿下男單與男雙雙銅，並在2000年桌球亞錦賽中奪下男單金牌。

在2012年退役的蔣澎龍，儘管與相差12歲的馬龍生涯在世界頂級賽事中並未有交手紀錄，但蔣澎龍當年與大陸傳奇名將「二王一馬」王皓、王勵勤、馬琳的精彩交鋒，至今仍是讓人津津樂道。

至於31歲的陳思羽，生涯已經4度披上國家隊戰袍征戰奧運舞台，今年巴黎奧運她則是與鄭怡靜、簡彤娟代表中華隊在女團賽事出賽，最終在8強賽面對擁有多名球后坐鎮的強敵大陸隊，無緣晉級4強。

陳思羽 陸生 馬龍

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