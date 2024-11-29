陸委會稱參訪團精挑細選 馬辦：認知與台灣民眾有落差

馬英九基金會邀陸生來台交流，今早至陽明交通大學進行音樂交流。許多學生慕「馬龍」名號而來，更有參與民眾在一睹馬龍風采後激動落淚。不過，陸委會副主委兼發言人梁文傑昨日說此次來台參訪的這團是「精挑細選」過的，馬英九基金會執行長蕭旭岑今受訪回擊，「陸委會認知與台灣民眾有落差。」

馬英九基金會邀請的陸生團訪問進入第3日，今上午前往陽明交大與學生進行音樂交流。陽明交大學生黃毓珊表演小提琴以示歡迎，北京清華大學研究生李澤森與福建師範大學的于書涵，則分別表演小提琴與葫蘆絲，三人表演皆獲滿堂彩。

不過，梁文傑昨稱此訪台團是精挑細選過的，蕭旭岑並不以為意。蕭說，能夠出訪交流的學生難道不都是最頂尖的嗎？優秀的學生來台灣交流，「難道不好嗎？」他呼籲陸委會不要畫地自限，如此一來顯得好像台灣很沒有自信、害怕被比較。

另外，梁文傑昨喊話對岸不應限制陸生來台，蕭旭岑則反問，目前旅遊的限團令是怎麼來的，現在也還有紅色警戒，政府一直限制台灣民眾到中國大陸，甚至有側翼團體跑到機場說不要到大陸，海基會副董事長羅文嘉也呼籲大家不要去大陸，「海基會還有存在的價值嗎？陸委會還有存在價值嗎？」他要陸委會，「不要說別人。」

蕭旭岑表示，隨著參訪來到第3日，陸生都已逐漸放鬆、也很喜歡台灣，同學對台灣很有情感連結，而這樣交流很重要。今代表演出的李澤森也分享，音樂是最好的溝通橋樑、是所有人類的共同語言，很開心能有機會與台灣的同學透過音樂交流，他也透露，自己從小也喜歡聽台灣歌手的音樂，特別是周杰倫和伍佰。

蕭旭岑提到，此次的交流也獲得兩岸媒體的高度關注，透過網路報導，兩岸的學生和民眾都可以看到良好的交流。除了今早的音樂交流，參訪團下午也將轉移陣地至文化大學，並安排奧運金牌馬龍與我國好手陳思妤、蔣澎龍切磋桌球。蕭旭岑說，這樣交流的畫面能傳到中國大陸、甚至全世界，絕對是很好的事，代表兩岸沒有緊張和衝突、可以好好交流。