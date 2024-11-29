陸生團以音樂會友 愛聽周杰倫和伍佰

陸生參訪團來到台灣第三天，早上的行程前往陽明交通大學進行音樂交流活動，由陽明交通大學和陸生團的學生分別帶來演出。兩位陸生同學李澤森和于書涵分別帶來不同樂器和曲風的表演，他們在接受媒體採訪時表示，音樂是最好的溝通橋梁和語言，這幾天在台灣的感受也都很不錯。

來自北京清華大學蘇世民書院的研究生李澤森，在交流活動中表演小提琴曲目《梁祝小提琴協奏曲》，他在接受媒體訪問時表示，音樂是最好的溝通橋梁和語言，因為它是屬於全人類的，選擇這首曲目就是希望可以透過音符去表達自己對這一次出訪寶島台灣的熱情期待，還有對各位主辦方的感恩。他提到自己平常愛聽周杰倫跟伍佰的歌。

關於這次參訪台灣的行程，李澤森表示，小時候曾和父母來過幾次台灣，每次來都特別興奮，可以到各種夜市吃各種美食，這次算是長大了，希望可以嘗試不同食物，像是臭豆腐。

另外一位表演者是來自福建師範大學文化旅遊與公共管理學院的于書涵，她在音樂交流活動中身著馬面裙，持雲南樂器葫蘆絲表演經典曲目《月光下的鳳尾竹》。表演結束後，前總統馬英九還特地詢問她關於葫蘆絲的歷史。

于書涵在接受媒體訪問時表示，自己從小學習葫蘆絲這樣的小眾樂器，希望能夠讓更多人認識這個樂器。此外，她也提到自己穿的馬面裙，上面的印花以及配戴項鍊和簪子比較符合傳統服飾。