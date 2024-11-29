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政院澄清 未禁陸生團與學生交流

聯合報／ 記者黃婉婷陳政錄陳宥菘／台北報導
馬英九基金會陸生團訪台行程第二天，28日上午前往政治大學參訪交流，許多政大學生一早守候在政大達賢圖書館外，等著馬龍（圖）到來。記者陳宥菘／攝影
馬英九基金會陸生團訪台行程第二天，28日上午前往政治大學參訪交流，許多政大學生一早守候在政大達賢圖書館外，等著馬龍（圖）到來。記者陳宥菘／攝影

前總統馬英九前天安排陸生團參訪中山女高，卻未有學生座談環節，傳聞是教育部認為「高中生心智尚未成熟」，引發熱議。行政院強調，此次皆是按照陸生團提出的行程全面批准，並無更改，相關說法應是誤傳。

協助協調訪問行程的國民黨立委賴士葆表示，教育部次長葉丙成認為高中生心智尚未成熟，相關座談較為敏感並不適宜，但葉丙成澄清，馬英九基金會一開始就沒有安排與學生交流，絕非教育部示意，他也沒有說過「心智年齡未成熟」。

行政院發言人李慧芝昨天主持政院會後記者會時被問及此事，她回應，此次雙方交流都是按照陸生團提出的行程全面批准，並無更改，相關說法恐是誤傳、誤解，教育部也已做相關說明。

馬辦執行長蕭旭岑昨天上午帶學生團到政大達賢圖書館參訪時被問及此事時澄清強調，「葉次長並沒有講這個話，他對我們這次的團幫忙很大」。

但蕭旭岑也表示，有部分的官員有心智的疑慮，中山女高同學們放學或者下課的時間都自動跑來，對很多事情都有自己的看法、有自己的主見，「我想我們真的不需要太擔心，孩子們會被統戰，他們有自己的想法，懂得去判斷好跟壞」。

陸委會副主委兼發言人梁文傑昨天指出，此次陸生團來台，這樣比較短暫、參訪團式的青年交流對於體會台灣的人文、社會還是有侷限，呼籲大陸應讓陸生在不設前提、沒有政治的環境下，自由、自主、自在地與台灣學生交流互動，恢復陸生來台就學。

馬龍

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