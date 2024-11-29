馬龍訪政大人氣旺 今秀球技

馬英九基金會陸生團訪台行程第二天，昨天上午前往政治大學參訪交流。許多學生昨日一早守候在政大達賢圖書館外，帶著桌球拍、手寫卡片、運動Ｔ恤、大型手板等，等著大陸金牌運動員馬龍與楊倩的到來，現場宛如兩人的簽名會場。

馬龍所到之處皆擠滿大批學生粉絲，簇擁著他問能否簽名、合照。有女學生幸運獲得馬龍發送的巴黎奧運紀念徽章時，忍不住發出驚喜的尖叫聲；也有男同學高呼：「馬龍，我愛你！」

政大桌球代表隊十多名隊員身穿印有「龍」的圖案的團服，帶著球拍，高舉歡迎手板喊著：「政治大學桌球隊，歡迎龍隊！」隊員表示，馬龍是他們「從小看到大的偶像」，現在他難得會來台灣，還來政大，「我們真的很興奮，一定會想要來感受他的風采」。對無緣與馬龍切磋球技表示可惜，但想請「龍隊」幫他們簽名。他們認為，就像以前的「乒乓外交」一樣，希望透過這次體育交流停止對彼此的歧見以及戰火，讓兩岸關係更加深厚。

陸生團昨到台北孔廟參訪，一名小粉絲拿球拍給馬龍簽名。記者林伯東／攝影

下午，陸生團由前總統馬英九陪同下參觀林安泰古厝與台北孔廟。不少民眾事先守在現場，熱情歡迎馬龍與楊倩等人。不少民眾直接拿著手機跟拍馬龍。一名小學三年級、同樣也是校隊的徐豪生，拿著桌球拍守候在人群中，獲得馬龍的簽名球拍，他開心地說要擺在客廳櫃子上。

奧運射擊金牌楊倩表示，前一天（廿七日）有吃到加了鹹蛋黃的鳳梨酥，跟先前在大陸吃到的稍微不一樣，但也很好吃，並期待去逛夜市，「也特別想去日月潭，因為有在小學課本有出現，真切的走到日月潭，感受美好風光。」

陸生團昨晚到西門町、逛夜市，領略台灣夜市文化與美食。馬辦執行長蕭旭岑預告，兩岸桌球交流安排在今日下午參訪文化大學時舉行，有望看見馬龍大秀球技。