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「等我長大要跟馬龍哥哥切磋球技」 小三生獲球拍簽名

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
小學三年級、同樣也是校隊的徐豪生，拿著桌球拍守候在人群中，獲得馬龍的簽名球拍，他開心的說要擺在客廳櫃子上，「等我長大要跟馬龍哥哥切磋球技。」記者林宸誼／攝影
小學三年級、同樣也是校隊的徐豪生，拿著桌球拍守候在人群中，獲得馬龍的簽名球拍，他開心的說要擺在客廳櫃子上，「等我長大要跟馬龍哥哥切磋球技。」記者林宸誼／攝影

馬英九基金會邀請的陸生團來台交流第二天， 28日下午由前總統馬英九陪同下參觀林安泰古厝與台北孔廟。不少民眾事先守在現場，熱情歡迎奧運桌球6金得主馬龍與奧運射擊金牌楊倩等人。不少民眾直接拿著手機跟拍馬龍，甚至有一位小弟弟拿著桌球拍半路攔截馬龍，並獲得馬龍親手簽名，他笑著說：「等我長大要跟馬龍哥哥切磋球技」。

陸生交流團28日下午前往林安泰古厝和台北孔廟參觀，不少民眾早在外守候，等著馬龍與楊倩等人到來，想要與馬龍、楊倩等人簽名合照。

小學三年級、同樣也是校隊的徐豪生，拿著桌球拍守候在人群中，獲得馬龍的簽名球拍，他開心地說要擺在客廳櫃子上，「等我長大要跟馬龍哥哥切磋球技。」

台北市民高美滿表示，自己的女兒就是桌球選手，現在在法國念書，母女倆不時都會關注兩岸桌球選手動態，「馬龍在桌球路上是個很有毅力的人，即使曾經膝蓋受傷，也不放棄，這個精神真的很值得敬佩。」

跟妹妹舉著「龍隊你是最棒的，永遠都是當打之年」、「龍隊再來一球」看板的熊小姐說，從馬龍剛出道的時候就一直關注他，「我們剛好住這附近，聽到他要來真的很興奮，所以一定要來看看他。」

奧運射擊金牌楊倩表示，昨天（27日）有吃到加了鹹蛋黃的鳳梨酥，跟先前在大陸吃到的稍微不一樣，但也很好吃，並期待晚上去逛夜市，「已經有很多香港、澳門的同學在出發前跟我介紹，台灣有那些小吃。而且也特別想去日月潭，因為有在小學課本有出現，真切的走到日月潭，感受美好風光。」

大陸清華大學大二學生彭弋航，則是現場秀了一下特地練習的「林安泰古厝」閩南語念法，接著笑稱不太準確。但她強調 林安泰古厝不僅是文化和教育的平台，更是中華文化傳承的重要地方。

至於是否還想再來台灣？彭弋航回答當然，因為非常喜歡台灣的氛圍、風景宜人，在這裡生活是非常事宜的地方。她還說：「也歡迎台灣各位同學、同胞們到清華大學、大陸實際考察一下，我非常歡迎，我也可以請大家吃一些好吃的。」

馬英九基金會邀請的陸生團來台交流第二天， 28日下午由前總統馬英九陪同下，參觀林安泰古厝與台北孔廟。不少民眾事先守在現場，熱情歡迎奧運桌球6金得主馬龍與奧運射擊金牌楊倩等人。不少民眾直接拿著手機跟拍馬龍。記者林宸誼／攝影
馬英九基金會邀請的陸生團來台交流第二天， 28日下午由前總統馬英九陪同下，參觀林安泰古厝與台北孔廟。不少民眾事先守在現場，熱情歡迎奧運桌球6金得主馬龍與奧運射擊金牌楊倩等人。不少民眾直接拿著手機跟拍馬龍。記者林宸誼／攝影
台北市民高美滿表示，自己的女兒就是桌球選手，現在在法國念書，母女倆不時都會關注兩岸桌球選手動態，「馬龍在桌球路上是個很有毅力的人，即使曾經膝蓋受傷，也不放棄，這個精神真的很值得敬佩。」。記者林宸誼／攝影
台北市民高美滿表示，自己的女兒就是桌球選手，現在在法國念書，母女倆不時都會關注兩岸桌球選手動態，「馬龍在桌球路上是個很有毅力的人，即使曾經膝蓋受傷，也不放棄，這個精神真的很值得敬佩。」。記者林宸誼／攝影
跟妹妹舉著「龍隊你是最棒的，永遠都是當打之年」、「龍隊再來一球」看板的熊小姐說，從馬龍剛出道的時候就一直關注他，「我們剛好住這附近，聽到他要來真的很興奮，所以一定要來看看他。」。記者林宸誼／攝影
跟妹妹舉著「龍隊你是最棒的，永遠都是當打之年」、「龍隊再來一球」看板的熊小姐說，從馬龍剛出道的時候就一直關注他，「我們剛好住這附近，聽到他要來真的很興奮，所以一定要來看看他。」。記者林宸誼／攝影

馬龍

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