指馬英九邀陸生有侷限 陸委會呼籲自由交流

馬英九基金會邀陸生來台交流，前兩日已分別走訪中山女中、政治大學等地，隨團的大陸桌球名將馬龍所到之處也引起高度關注。不過，陸委會副主委兼發言人梁文傑28日表示，該團來台對於體會台灣的人文、社會還是有侷限，呼籲大陸應讓陸生在不設前提、沒有政治的環境下，自由、自主、自在地與台灣學生交流互動，恢復陸生來台就學。

梁文傑28日主持陸委會例行記者會，他首先就馬英九基金會邀請陸生來台參訪表達看法。

梁文傑說，政府一向支持法定規定，健康有序的兩岸學生交流，同時，比較希望大陸的學生跟青年都能夠自由地來台灣。他認為，這樣比較短暫的、參訪團式的青年交流，對於體會台灣的人文、社會還是有侷限。

梁文傑喊話，讓所有陸生在不設前提、沒有政治的環境下，自由、自主、自在地與台灣學生交流互動，才能體會台灣的真實面貌，同時，自去年疫情結束後，我方就不斷呼籲，希望對岸能開放學生來台就讀，不過大陸自2020年4月，宣布暫停陸生來台就學後，已經超過四年沒有恢復，而我方為爭取讓陸生來台，去年也已特別將陸生納入健保制度中，很可惜的是，對岸始終沒有回應。

因此，梁文傑表示，藉此機會，我方要再次呼籲，我們所樂見的是，讓年輕的學生能夠按照自己的意願來台灣生活、就學，真正的在台灣生活一段時間，體會台灣真正的面貌，強烈呼籲中共方面，做到沒有統戰意味的開放與交流。

梁文傑後續還補充，中共方面如果是真的想要讓兩岸青年交流，就不要害怕讓學生來台灣讀書，不要害怕讓學生來台灣居住。

他並指，就陸委會的看法，此次來台參訪的這一團，組成是有「精挑細選」過的，正常狀況下，應該是各式各樣都有。他說，就像台灣的學生如果要去大陸念書，政府從來沒有阻止，也從來沒有任何管制，這才是真正的自由交流。