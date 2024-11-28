誰稱高中生心智不成熟？ 蕭旭岑：忘記哪個部會

政府曾有官員說「高中生心智不成熟」？馬英九基金會近日邀請陸生訪台，但傳出教育部次長葉丙成以「高中生心智不成熟」，拒絕中山女高學生與陸生交流。對此，葉丙成解釋說，他只有建議參訪活動不要打斷學生上課。馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪時釐清說，不確定當時是誰說了「高中生心智不成熟」，但葉丙成沒有說，且他在協調過程相當幫忙。

馬英九基金會邀請陸生團訪台，在中山女高的行程事前協調過程中，國民黨立委賴士葆說，教育部次長葉丙成說「高中生心智不成熟」，要求只參訪，勿與中方學生交流。但葉丙成回應說，他是建議參訪活動不要打斷學生上課，教育部長鄭英耀則緩頰說，本來基金會提出參訪行程裡面，就沒有在校園和學生互動，並沒有（指學生心智尚未成熟）這樣的對話，因此到底有沒有這句話，已陷入羅生門。

葉丙成建議勿打斷上課

馬英九文教基金會近日安排陸生交流團，其中團員還有世界桌球冠軍馬龍，引發各界關注。不過國民黨立委賴士葆近日爆料，教育部次長葉丙成在他7日主持的協調會中表示，擔心高中學生的心智年齡比較小，如果要與陸生團座談，比較敏感，恐怕家長也會有所反應，況且在上課期間，還是要盡量避免干擾。

對此，葉丙成對外回應表示，當時在聯席會上是提醒，高中生和大學生不一樣，高中生畢竟多數人尚未成年，背後也還有監護人會有意見，不像大學生行為自由，因此只是提醒，家長比較在乎學生課業，參訪活動建議不要打斷學生上課，「沒有說是因心智年齡未成熟」。

蕭旭岑：葉次長很幫忙

「沒有原先安排交流後被教育部拒絕的狀況。」葉丙成澄清說，當時只是先提醒，而馬英九基金會也隨即表示，一開始就沒有規畫要和中山女高學生交流，只是參訪校史館等，馬英九辦公室的參訪流程早都決定了。他也表示，當時也特別提醒中山女高，要把該檢具的資料提供給教育部，否則跨部會聯席審查沒過參訪會來不及。

馬英九基金會執行長蕭旭岑接受本報專訪時則說，當初由賴士葆委員召開的協調會，與會部會都有表達意見，確實有官員說「高中生心智不成熟」，但是忘了是哪個部會的官員。他強調，教育部葉次長很幫忙，態度很開放，也很願意推動兩岸青年交流。這點應予肯定。

賴士葆隨後也說，當初討論聲音有點吵雜，讓他誤以為是葉丙成所講，已取得對方諒解。但在討論過程當中，他確實聽到有官員提及「學生心智未成熟」。

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