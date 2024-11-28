稱職代言人 馬龍穿搭低調處不小心露商機

奧運6金的桌球名將馬龍，28日身穿白色運動外套，像鄰家大男孩現身在林安泰古厝，所到之處無不讓事先守候的球迷尖叫連連，他也熱情向粉絲揮手回應。但仔細看馬龍外套上LOGO，可以發現他穿的是大陸知名運動品牌李寧，手上戴的表則是歐米茄。陸媒曾統計，目前與馬龍合作的品牌已經超過20個，品牌調性上大多以國民性品牌為主。

陸生團由北京清華大學教務委員會主任邱勇率團，成員包括奧運桌球6金選手馬龍及奧運射擊金牌楊倩等來自大陸七所大學的師生。28日上午在拜訪過政治大學後，下午則前往林安泰古厝、台北孔廟。

大陸網路財經社群「吳曉波頻道」報導，根據統計，目前與馬龍合作的品牌已經超過20個，品牌調性上大多以國民性品牌為主。

除了中國聯通、紅雙喜這些跟大陸桌球常年合作的老客戶外，與馬龍合作的還有南孚電池、伊利、雙匯、鄂爾多斯男裝、李寧、騰訊電競、怡寶、中國黃金、OPPO、碧歐泉等大眾熟知的品牌。