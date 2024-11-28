陸生團不交流 因高中生心智不成熟？醫師指「過度焦慮」：想太多了

馬英九基金會安排陸生團來台，第一站來到前總統蔡英文的母校中山女高，但僅參訪不交流，行程未安排座談。立委賴士葆透露，因教育部次長葉丙成擔憂「高中生心智尚未成熟」，引發各界討論。台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典說，想太多了，大人不要從自己的觀點來看孩子。

什麼是心智成熟？許正典指出，大人常把「我這麼做都是為你好、長大後你就會知道......」掛在嘴邊，所謂的成熟標準，是依據是否符合社會規範，只要不符合期望，就會被認為是行為脫序、心智不成熟，遇到事情難以獨當一面。

隨著年紀和生理發展漸漸成熟，大約進入國高中時期，孩子會開始變得有責任感、富同理心，能進一步感同身受他人的情緒。許正典指出，孩子的行為謎團，可從行為、情緒、思想三個面向來判斷。

行為：是否能夠按部就班完成事情、自律及自我要求，其結果符合大眾期待。

情緒：控制妥當，不會突然大吼大叫或暴怒，懂得察言觀色，有受挫的忍耐力。

思想：具獨立思考與判斷能力，對人事物有不同的認知跟理解。

許正典認為，成熟是一種「動態的平衡過程」，上述的三個面向，連大人都不見得能達到標準，學生族群還處於青春期，不應該用框架來幫孩子評分。尤其，現代學生課業壓力大，缺少睡眠、營養失衡，外在因素皆會影響生理行為，可能減弱主動性及自信心。

青少年的行為發展，大人常帶著投射的眼光看待，許正典表示，「高中生心智不成熟」這句話帶有過度焦慮、不信任感，每個孩子的發展狀態不同，應著重個人性格特質，給足關注和關愛。他強調，「人不是AI，無法標準化」，孩子們有自己的想法，不應該太多限制。