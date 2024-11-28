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鄭英耀駁心智不成熟說 賴士葆：討論吵雜誤以為葉丙成所講

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委賴士葆今天特地到立法院司法及法制、教育及文化聯席委員會和教育部長鄭英耀講悄悄話，鄭英耀不但拉著賴士葆坐在自己身旁，兩人交談時還相互握手，似乎已將誤會解開。記者王千豪／攝影
國民黨立委賴士葆今天特地到立法院司法及法制、教育及文化聯席委員會和教育部長鄭英耀講悄悄話，鄭英耀不但拉著賴士葆坐在自己身旁，兩人交談時還相互握手，似乎已將誤會解開。記者王千豪／攝影

國民黨立委賴士葆指教育部次長葉丙成認為高中生心智尚未成熟，才未和受邀來台參訪的陸生團交流，教育部長鄭英耀今駁斥此說法。賴士葆隨後表示，當初討論聲音有點吵雜，讓他誤以為是葉丙成所講，已取得對方諒解。

鄭英耀今天到立法院出席會議時駁斥賴士葆說法，並強調「完全沒有這樣的對話，講這個的立委要負責」。

賴士葆隨後發表聲明回應，葉次長多次提及樂見兩岸學術交流，這點值得肯定，但與陸委會官員一併提出若干考慮：「去年只與大學生交流，今年首度安排去中山女中參訪，鑒於他們都是未成年且有家長當監護人，又在段考期間，因此善意提醒參訪不要影響上課教學，以免家長有意見」。

賴士葆指出，根據馬英九基金會表示，中山女中學生本來希望與大陸大學生交流，但鑑於官方的態度且迫於審查時間的迫近，只好作罷。

賴士葆強調，在討論過程當中，他確實聽到有官員提及「學生心智未成熟」，馬英九基金會執行長蕭旭岑也公開承認此事，只是當初討論聲音有點吵雜，讓他誤以為是葉次長所講，經昨天已與葉次長通話並取得諒解。

至於鄭英耀要他負責，賴士葆說，鄭部長並沒有在協調會現場，卻越俎代庖斥責他，實深表遺憾。教育部口口聲聲說要開放兩岸學術交流，但經過此次協調會，他發現似有不少政府單位為了迎合賴政府的抗中政策，而常常予以申請單位穿小鞋，衷心盼望教育部秉持學術歸於學術的原則，去除政治的干預來推動兩岸交流。

馬龍

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