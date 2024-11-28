陸生團訪政大 搶合照、要簽名宛如馬龍粉絲見面會

馬英九基金會陸生團訪台行程第二天，28日上午前往政治大學參訪交流。陸生一行上午9點30分抵達政大達賢圖書館，經過導覽後，一行人前往約能容納60人的講堂進行1個多小時的兩岸師生閉門座談會。據了解，除了40名陸生以及隨團領隊、師長外，政大方面則有國合處率領數名台灣師生參與。由於交流熱烈，現場也擠滿等著大陸金牌運動員馬龍、楊倩簽名合照的粉絲，陸生團一行直到中午12點才離開，比原定參訪時間多了半小時。

在達賢圖書館內，許多政大學生也一直跟著陸生團移動，找到時機便詢問馬龍能否簽名、合照，有女學生幸運獲得馬龍發送的2024巴黎奧運中國代表隊紀念徽章時，還忍不住發出驚喜的尖叫聲。馬龍所到之處皆擠滿大批粉絲，「馬龍，可以簽名嗎」的聲音不斷。當師生座談會結束，馬龍一行從會議室離開時，一名男學生獲得馬龍給予的徽章後，高聲大喊：「馬龍，我愛你！」

事實上，許多政大學生28日一早守候在政大達賢圖書館外，並帶著桌球拍、手寫卡片、運動T恤、大型手板等，等著馬龍與楊倩的到來。政大桌球代表隊10多名學生身穿帶有「龍」的樣式的比賽服，帶著球拍，並高舉歡迎手板喊著：「政治大學桌球隊，歡迎龍隊！」

政大桌球隊學生表示，馬龍是他們「從小看到大的偶像」，現在他難得會來台灣，還來政大，「我們真的很興奮，一定會想要來慶祝他的風采」。去年桌球女單金牌丁寧也有到政大，但是太突然，隊員都不知道，「今年提前知道馬龍要來，一定做好萬全準備，想要請馬龍隊長幫我們簽名」。

政大桌球隊學生也說，從體育進行兩岸交流是非常好的入手點，就像以前的「乒乓外交」一樣，可以透過體育與運動，促進兩岸的交流。希望透過這次兩岸交流，無論是體育、藝文或者更多其他領域都有更好的發展，也希望可以停止對彼此的歧見以及戰火，透過體育交流的方式讓兩岸關係更加深厚。

政大桌球隊隊長臧為禮最後獲得馬龍發送的2024巴黎奧運中國代表隊紀念徽章，馬龍也在球拍上留下親筆簽名。臧為禮表示內心很激動，他也提到，早在知曉馬龍要訪台時，就有主動向校方打聽，會不會與去年丁寧在政大舉行桌球友誼賽一樣，有機會與馬龍切磋球技，但校方表示，因為陸生團到訪時間太短，加上卡到體育課，沒有安排桌球交流，這是一點點美中不足的地方。

來自美國、這學期到政大商學院交換的Shahir（李善華）也是馬龍的粉絲。Shahir表示，馬龍為桌球做了很多很棒的事，尤其是讓人們在國際上更加了解這項運動。在他的印象中，馬龍是個很好的領隊，也很會公開說話。他認為，大陸讓馬龍來到台灣，有助於雙邊增加更多友誼。

看到許多台灣學生熱情歡迎馬龍、楊倩，在政大就讀研究所的陸生蔡同學表示很感動，她說，「大家能夠在同一件事情上如此地一致，支持擁有奧運精神的人，而不只是因為某些議題或過激言論」。她也提到，當陸生團離開的時候，許多學生在路旁揮手致意，「這時候才覺得這是交流的意義，很溫暖，很融洽。」