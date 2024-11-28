鄭英耀駁心智不成熟說法 賴士葆：真的有聽到官員說

國民黨立委賴士葆指教育部政務次長葉丙成認為高中生心智尚未成熟，前總統馬英九邀請來台的陸生團才沒跟中山女中學生交流，但教育部長鄭英耀駁斥，並要講話的立委負責。賴士葆表示，「我真的聽到有官員說這句話。」

賴士葆表示，整個故事很簡單，葉丙成先提出來，這個團去年的團不一樣，去年大學今年加一個高中，高中生有監護人有家長，未成年不建議有交流，因為馬辦審查時間很緊，如果沒有點頭這團來不成，因此要求都照辦。

賴士葆說，馬辦只派參訪沒有交流，但是有提到為什麼要監護人，因為未成年，「我把故事講出來，（民進黨）擺明希望高中生不要跟陸團交流機會，講說心智不成熟，我真的聽到有官員說這句話，葉丙成說不是他說的就不是，重點是沒有交流。」

有趣的是，賴士葆今天特地到立法院司法及法制、教育及文化聯席委員會和鄭英耀講悄悄話，鄭英耀不但拉著賴士葆坐在自己身旁，兩人交談時還相互握手，似乎已將誤會解開。