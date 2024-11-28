高中生心智未熟不與陸生交流？蕭旭岑：葉丙成沒這樣說

馬英九基金會陸生團28日抵台首站前往前總統蔡英文母校、中山女中參訪，但未與學生交流，國民黨立委賴士葆先前稱，是因為教育部次長葉丙成認為高中生心智尚未成熟。蕭旭岑28日澄清強調，「葉次長並沒有講這個話，他對我們這次的團幫忙很大」。

陸生團28日上午前往政治大學達賢圖書館參訪。蕭旭岑受訪時就「高中生心智未成熟」一事還表示，當然有部分的官員有心智的疑慮，但是昨天到中山女中，看到這些同學們放學或者下課的時間都自動跑來，對很多事情都有自己的看法、有自己的主見，「我想我們真的不需要太擔心，孩子們會被統戰，他們有自己的想法，懂得去判斷好跟壞」。

另外，民進黨議員許淑華指出，透過明星藝人包裝軟性交流，滲透台灣，是中共統戰新策略，並指奧運金牌本身就是「中共國力」的一種展現，質疑馬龍訪台期間與粉絲的互動，一定都會成為中共大外宣的樣板素材。

對此，蕭旭岑回應稱，他認為民進黨非常怕統戰。事實上，第一個他們沒有自信，對台灣人沒有信心，第二個，他們很怕台灣的民眾看到大陸正面的那一面，之後他們要打「抗中牌」就失效了。

蕭旭岑說，真正的兩岸交流才能夠保護台灣，抗中無法保台，交流才能保台。所以許淑華或是民進黨這些「綠色政客」應該要為台灣人想一想，不要動輒去恐嚇台灣人說什麼統戰。奉勸這些民進黨的政客以台灣民眾為念，讓兩岸恢復交流。

蕭旭岑表示，事實上會講統戰的只剩下民進黨，因為他們很怕台灣人看到大陸現在真實的面貌，大陸高鐵是有靠背的，大陸各方面也都在進步，就是很怕有這樣的兩岸交流讓民進黨的這些伎倆沒有辦法得逞。「所以我是很感慨的，像沈伯洋、許淑華，應該要好好的重新認識一下兩岸現在的關係。」