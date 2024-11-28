馬龍會秀球技嗎？蕭旭岑曝時間點：「今晚先逛夜市」
前總統馬英九邀請陸生訪台，行程第二天上午前往政治大學參訪交流，去年大陸桌球金牌選手丁寧是在政大與校隊學生比試球技，外界期待馬龍今天將大展球技，但還需要再等等。馬英九基金會執行者蕭旭岑表示，今年桌球交流將在明日參訪文化大學時進行，他也透露，馬龍行前最期待吃台灣的夜市小吃，今天晚上就會帶陸生團逛夜市。
陸生團28日上午前往政治大學達賢圖書館參訪。蕭旭岑表示，昨晚帶陸生去看了101的夜景，大家很開心的合影跟拍照，他們對台灣的印象非常好。每一位大陸的同學都非常的開心，因為他們昨天一下飛機就感受到台灣民眾的熱情，以及天氣真的非常好。特別是看到台灣的報導也很歡迎他們來，所以他們覺得兩岸的交流對現階段非常重要。
去年陸生團訪台時，大陸桌球選手丁寧是在政大與校隊學生進行友誼賽，但今年馬龍來訪，行程沒有安排在政大切磋球技，有何考量？蕭旭岑表示，對於政大校方的考量予以尊重，但也會安排在明天下午參訪文化大學時來進行桌球交流。
蕭旭岑表示，昨天晚上有給馬龍吃台灣的牛肉麵，馬龍也說真的非常好吃。雖然他是東北人，但是對台灣的口味也非常非常喜歡。馬龍還特別提到，他事前查了一些資訊，知道台灣還有哪些美食，他很期待能夠到夜市。對此，蕭旭岑透露，今晚訪團就會到夜市去，希望馬龍能夠好好地領略台灣夜市文化以及美食。
蕭旭岑也說，奧運射擊金牌楊倩小時候看大陸的課本介紹日月潭，所以她非常非常的想要去日月潭，這次行程有安排日月潭，所以她特別興奮。她也看了很多台灣美食介紹，像有鳳梨酥以及許多台灣特色的小吃，都想嘗看看。
陸生團今天下午將前往孔廟參訪，蕭旭岑表示，在台灣，中華文化也是保存得非常好，特別是孔廟有源遠流長的歷史，所以大陸的同學也特別想看看在台灣的中華文化的據點。台灣每年都有祭孔，大陸現在也在慢慢恢復祭孔，這個安排是兩岸歷史跟文化的連結。
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