陸生團未座談 蕭旭岑：葉丙成未提高中生心智不成熟

馬英九基金會安排陸生團參訪中山女高，卻未安排和學生座談，外傳是因為教育部認為高中生心智尚未成熟。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天說，葉丙成確實沒有說過高中生心智不成熟的話，且對這次陸生團來台幫忙很大。

馬英九基金會邀請中國大陸7所大學共40名師生組團訪台，昨天參訪中山女高，但未與學生交流。媒體報導，協助協調這次訪問行程的國民黨立委賴士葆說，葉丙成認為高中生心智尚未成熟，如果要與陸生團座談，比較敏感，因此不和學生座談；但教育部次長葉丙成否認說過這種話。

馬英九基金會邀訪陸生來台訪問團今天上午到政治大學達賢圖書館參訪，蕭旭岑受訪表示，葉丙成確實沒有說過那樣的話，且葉丙成對這次陸生團來台幫忙很大；只是部分官員有疑慮，但他認為不需要擔心台灣的孩子會被統戰，孩子們有自己的想法，會判斷好與壞。

蕭旭岑說，民進黨害怕被統戰，這是對台灣人沒有信心，害怕「抗中牌」失效，奉勸民進黨要以民眾為念，讓兩岸恢復交流，交流才能保台，抗中無法保台，希望綠色政客們為台灣人想一想，不要動輒恐嚇台灣人，現在會講統戰的就只剩下民進黨，因為害怕讓台灣人看到中國大陸的真實面貌，包括各方面都很進步，這會讓民進黨的伎倆無法得逞。

現場媒體問到中國桌球奧運金牌選手馬龍與中國空氣槍奧運金牌選手楊倩的狀況，蕭旭岑指出，馬龍昨天吃了春水堂的珍珠奶茶、滷味及台灣的牛肉麵，馬龍雖然是東北人，但非常喜歡台灣口味，也期待到夜市，今天晚間會安排夜市行程；楊倩在小時候透過課本介紹台灣日月潭，這次有安排日月潭行程，因此特別興奮，也想嘗試鳳梨酥與一些台灣特色小吃。

媒體追問，是否希望國民黨支持馬英九基金會舉辦類似活動，蕭旭岑說，國民黨主席朱立倫有公開聲援馬英九基金會被抹黑，國民黨高層都有與他聯繫，表達高度支持；國民黨支持兩岸交流，也證明國民黨才有能力處理兩岸關係。