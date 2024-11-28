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高中生心智未熟不與陸生交流？ 鄭英耀嗆賴士葆：講話應負責

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
前總統馬英九邀請的陸生團昨抵台，首站參訪中山女中，但僅參訪未與學生交流，國民黨立委賴士葆指，教育部政務次長葉丙成認為高中生心智尚未成熟，因此不座談。教育部長鄭英耀今天否認此事，並嗆聲「講這樣的話的立委應該負責任」。記者王千豪／攝影
前總統馬英九邀請的陸生團昨抵台，首站參訪中山女中，但僅參訪未與學生交流，國民黨立委賴士葆指，教育部政務次長葉丙成認為高中生心智尚未成熟，因此不座談。教育部長鄭英耀今天否認此事，並嗆聲「講這樣的話的立委應該負責任」。記者王千豪／攝影

前總統馬英九邀請的陸生團昨抵台，首站參訪中山女中，但僅參訪未與學生交流，國民黨立委賴士葆指，教育部政務次長葉丙成認為高中生心智尚未成熟，因此不座談。教育部長鄭英耀今天否認此事，並嗆聲「講這樣的話的立委應該負責任」。

立法院司法及法制、教育及文化委員會今天舉行第2次聯席會議，審查行政院函請審議「運動部組織法草案」案等29案。

鄭英耀於會前接受媒體訪問，針對賴士葆指控葉丙成一事，鄭英耀表示，馬英九基金會11月初提出中國奧運選手跟大學生的訪問申請，當時的申請裡面，只有到大學訪問；至於中山女中部分，也只有校園、校務的參訪，並沒有跟學生互動。

鄭英耀強調，基金會當時提出來的時候，就已經是這樣，所以葉丙成只是基於善意的提醒，因為上課期間，盡量不要去影響老師的教學跟學生的活動，以免有可能造成一些無謂的困擾，所以並沒有這樣的一個對話，請相信葉丙成的說明。

面對媒體追問葉丙成是否說過高中生心智尚未成熟，鄭英耀在進去會議室前說，「講這樣的話的立委應該負責任」。

葉丙成 賴士葆 鄭英耀

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