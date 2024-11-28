陸生團抵台天氣好 感覺「春暖花開」

受馬英九基金會邀請、成員包括奧運桌球金牌選手馬龍在內的大陸七所高校四十名師生訪問團一行，昨日近午抵台後，下午即前往此行首站中山女中參訪，不少粉絲早早就來到校門外守候，希望一睹馬龍風采，他也和現場媒體及粉絲揮手打招呼。

據馬英九基金會執行長蕭旭岑轉述，馬龍非常高興能來台參訪，在機場看到這麼熱情的粉絲，加上昨天台北天氣又特別好，讓馬龍覺得來到台灣真有「春暖花開」的感覺。蕭旭岑透露，馬龍抵台後就喝了珍珠奶茶，還吃了香菇肉燥麵。

大陸央視旗下新媒體「日月潭天」報導，馬龍是第一次到台灣，他非常開心也非常期待，希望能更多地去了解台灣不同的地方，欣賞不同的風景，包括品嚐台灣夜市不同的小吃。他說，「對台灣還是有一點嚮往！」

陸生團來台，成員包括奧運桌球金牌馬龍（左）和射擊金牌楊倩（右）。記者黃仲明／攝影 昨日中午已有部分民眾在中山女中校門外守候，還有網友在小紅書上組成馬龍追星群組，分享馬龍此行在台九天八夜行程。一名高中女生昨日段考一結束，立刻從板橋趕到中山女高，想親手將小禮物送給馬龍。

前總統馬英九帶領參訪團一同步入校園，馬龍面對鏡頭親切揮手致意，不少學生看見馬龍現身，紛紛拿出手機拍照、錄影，甚至近距離自拍，現場猶如粉絲見面會般熱鬧。

但由於在馬龍一行抵台前，有官員刻意透過媒體放話指稱該陸生團成員均為共青團或共產黨員，來台交流有統戰之嫌，使得該團抵台後十分低調，馬龍一行在中山女中也全程不開放媒體採訪。

蕭旭岑強調，兩岸的未來在青年，青年是兩岸未來交流的根基，「高中生很快就會成長念大學，這樣的兩岸互動，我覺得是非常好的。」

馬英九昨晚設宴歡迎到訪的大陸高校師生。馬英九表示，希望大陸同學此行能欣賞到台灣的美，體驗到台灣民眾的熱情，也在台灣交到許多好朋友，「其中一位朋友的名字叫馬英九」。他還熱情邀請大陸同學明年再來，和他一同泳渡日月潭。

根據行程安排，大陸師生訪問團今日上午將前往政治大學交流，下午預計前往林安泰古厝和台北孔廟參觀。