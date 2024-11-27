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CPTPP年會今加拿大登場 台海兩岸入會案這原因遭擱置

綠批馬英九邀陸生有共青團 前立委：影響力大 更應邀請

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
陸生參訪團抵達台灣後的第一餐是春水堂，馬英九基金會執行長蕭旭岑透露，大陸桌球名將馬龍喝了快一杯的珍珠奶茶。圖／馬英九基金會提供
陸生參訪團抵達台灣後的第一餐是春水堂，馬英九基金會執行長蕭旭岑透露，大陸桌球名將馬龍喝了快一杯的珍珠奶茶。圖／馬英九基金會提供

前總統馬英九邀請陸生來台，陸生遭質疑是共青團。中央廣播電台前董事長、前新黨立委高惠宇今日強調，共青團只有對岸菁英才能加入，他們在大陸會有更多影響力，更應該邀請他們來台參訪。

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在直播節目「志聖鮮思」，和高惠宇討論108課綱「去中化」、前總統馬英九邀陸生團來台等議題。

高惠宇說，現在30歲以下年輕人多用網路語言，已經失去語言能力；同時108課綱「去中化」刪除多數文言文，僅留15篇給書商選擇，學生能讀的文章變少，導致許多學校老師要另外自行購買教材。她出版「理想的讀本」，並非為了對抗108課綱政策，而是提供新的選擇。

高惠宇表示，華文世界人口都在積極學習華語，如新加坡歷任總理都在國慶典禮提醒大家身為華人、學習華語之重要。因此，該書推廣對象不只有台灣人，而是整個華文世界，近期也在與中國大陸出版社洽談出版事宜。民進黨不能否認自己也是華人，仇「中」、恐「中」，這樣的情操不會讓年輕人更有競爭力。某些政治人物為逞一時之快，卻可能危害整個台灣的後代，使他們在華文世界的競爭力下降。

針對馬英九邀請陸生團來訪，被綠營批評全團都是共青團一事，高惠宇說，大陸只有最優秀的學生能加入共青團，他們畢業後也多是菁英分子，發言、影響力比多數人都大。如果共青團組團來台，他們願意回去為台灣做正面評價的話，對台灣會有更好的影響，因此更應歡迎共青團來訪。

何志勇表示，中華隊在「世界12強棒球賽」奪冠，台灣民眾原本不看好，對中華隊沒信心，但中華隊在這次一級國際賽中「無懼」對手的表現，證明台灣有世界冠軍的實力，並非靠運氣。在兩岸關係上亦同，台灣人不應該沒自信，認為與中國大陸打交道就一定會輸，進而拒絕兩岸交流。

何志勇分析，1970年代初，美國和中華人民共和國進行「乒乓外交」，讓雙方關係融冰，持反共立場的尼克森，也成為第一位訪問中共的美國總統。這次陸生團中不乏奧運乒乓球、射擊金牌好手，兩岸何不藉此機會也在體育上多交流？在兩岸關係冷對抗之際，為和平鋪路。

何志勇續指，經典國語文和棒球一樣都是台灣的「軟實力」、「巧實力」，很多外國人跟他說台灣是「正統中華文化」所在，不該妄自菲薄。「打球、不打仗」，只要台灣持續展現軟實力，讓世界看到台灣，進而能影響對岸，讓兩岸和平，台灣就贏了。陳學聖也舉例，「大敗」和「大勝」都是勝利的意思，這是中文的奧妙，中文沒有學好，下一代沒有競爭實力。

前總統馬英九邀請陸生來台遭批有共青團，中央廣播電台前董事長、前新黨立委高惠宇今在直播節目「志聖鮮思」強調，共青團只有對岸菁英才能加入，他們在大陸會有更多影響力，更應該邀請他們來台參訪。圖／「志聖鮮思」提供
前總統馬英九邀請陸生來台遭批有共青團，中央廣播電台前董事長、前新黨立委高惠宇今在直播節目「志聖鮮思」強調，共青團只有對岸菁英才能加入，他們在大陸會有更多影響力，更應該邀請他們來台參訪。圖／「志聖鮮思」提供

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