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陸生團參訪 中山女中校長：教育角度看都是成長養分

中央社／ 台北27日電
中山女高校長張云棻。聯合報系記者侯永全／攝影
中山女高校長張云棻。聯合報系記者侯永全／攝影

陸生團今參訪中山女中，校長張云棻表示奧運選手馬龍、楊倩體驗虛擬高爾夫，打得非常好；行程主要是介紹學校沿革、參觀古蹟等，自家學生熱情也很規矩，都是學習的養分。

馬英九基金會邀請中國大陸7所大學共40名師生組團於今天訪台，包括奧運桌球6金選手馬龍、奧運射擊金牌楊倩等人，一行人上午抵達台灣，並於下午2時30分，在前總統馬英九、馬英九基金會執行長蕭旭岑的帶領下，到台北市中山女中進行參訪。

中山女中校長張云棻告訴中央社記者，「雙馬」粉絲都很多，今天行程主要是介紹中山女中歷史、參觀校內建築與古蹟等，並體驗「虛擬高爾夫球場」，馬龍、楊倩都打得非常好，也覺得很有趣。

張云棻說，參訪團行程很趕，約參訪2小時就要趕去歡迎晚宴，中山女中明天又有段考，就沒有安排學生彼此交流，上課跟自習等作息照舊；不過學生會把握下課時間「朝聖」，上課鈴響又會很規矩回教室，展現台灣人的熱情與溫柔。

張云棻指出，中山女中國際交流很多，常有來自日本或澳洲等地的參訪團，沒有用什麼特別眼光看待陸生團，而這次陸生中有31人是首次來台，他們很亢奮也很親切；單純從教育角度看，這些經驗都是孩子們成長跟學習的養分。

中山女高 馬龍

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